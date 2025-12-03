La palabra del día es "aflame": ¿qué significa?

letras Toda palabra puede ser utilizada como concepto, guía o acompañante.

El inglés nació de las lenguas germánicas que los anglosajones introdujeron a Gran Bretaña en el siglo V. Tras la invasión normanda, en 1066, ingresaron a la región el francés y el latín. Estos idiomas se mezclaron con las bases del inglés.

Tiempo después, la invención de la imprenta y la Biblia de Gutenberg, favorecieron la estandarización del idioma, su gramática, vocabulario y ortografía.

El inglés británico llegó a Estados Unidos a través de la colonización. Los colonos ingleses llevaron el idioma a las colonias. Con el tiempo, la lengua tomó nuevas formas y modismos, aunque sin perder las bases británicas.

El inglés es la lengua oficial de varios países. Este idioma es el utilizado en la aviación y las comunicaciones marítimas. Muchas palabras inglesas fueron inventadas por Shakespeare, como "undress" y "torture".

¿Qué significa la palabra "aflame" y cómo se utiliza?

Esta palabra inglesa tan bonita y profunda significa "en llamas". Normalmente, se utiliza para dos cosas. En un sentido más literal se utiliza para describir algo inflamado o que se está incendiando. En uno más metafórico, remite a la intensidad de un sentimiento.

fuego Esta palabra remite a la intensidad de las emociones, la pasión y el deseo.

"Aflame" refiere a la pasión o deseo intensos que se experimenta en una relación romántica. También se emplea esta palabra pata nombrar una emoción muy grande que desborda. Ya sabes qué significa esta palabra tan bonita, puedes tomarla y utilizarla en tu día.

Una palabra y algo más: otros conceptos hermosos del idioma inglés

idioma inglés El inglés es un idioma antiguo y profundo, cargado de palabras bellas y frases únicas.