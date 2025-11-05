Shopping 4D: La nueva experiencia omnicanal de compras en Argentina

el solar mall Una apuesta tecnológica, que convierte a El Solar en el primer Shopping Omnicanal del país.

En la parte superior se creó una especie de espacio libre, al estilo de las plazas que existen en el barrio, para usar en los meses de primavera y verano, y un área interna para el resto de los meses de mayor frío.

Todas esas modificaciones fueron encaradas por Fortín Maure, la compañía con la que la familia Villa Larroudet opera sus centros comerciales y que ahora también decidió invertir en una serie de avances para el Solar de la Abadía.

Shopping 4D

En este centro comercial, la inversión asciende a los u$s3,6 millones para abordar una transformación, la cual comprende la introducción de la primera plataforma omnicanal para un centro comercial en Argentina y una transformación social y sostenible de sus zonas.

Pablo Peralta Ramos, director de Fortín Maure explica: "Acabamos de lanzar nuestro módulo de compra digital, que llamamos gemelo digital del shopping físico y que es una herramienta tecnológica que ofrece los inventarios de las marcas para que los clientes puedan comprar sin tener que ingresar al local, y que, en algunos casos, permite envíos a domicilio”.

el solar por dentro La integración de características sustentables en la operación del shopping reduce la huella de carbono.

El sitio web proporciona una navegación muy visual, con marcas escogidas, con opciones de pago de aplicaciones como Modo y Mercado Pago, y también brinda la posibilidad de que aquellos que se encuentren en el sector culinario puedan realizar sus compras en línea y luego recogerlas en el establecimiento de compras.

“Estamos ante el primer shopping verdaderamente omnicanal. No se trata solo de tener una web, sino de haber integrado los inventarios, las pasarelas de pago y la logística para que las fronteras entre online y offline desaparezcan para el cliente”, detalla Peralta Ramos.