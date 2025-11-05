Shopping 4D: La nueva experiencia omnicanal de compras en Argentina

Una nueva actualización se llevará a cabo en el shopping El Solar. La familia Villa Larroudet, que opera ese centro comercial desde hace algo más de 10 años y que también es propietaria de la empresa de medicina prepaga, Omint incorporaron un nuevo sistema tecnológico para el shopping.
Una nueva tecnología
En este predio de Recoleta, más conocido como Urban Mall, se llevaron a cabo una serie de cambios con el foco puesto en una experiencia mayormente gastronómica.
Las modificaciones comprendieron la reestructuración y optimización del vestíbulo del complejo cinematográfico, la introducción de nuevas alternativas culinarias y una zona de recreación en el tercer piso con establecimientos de comida y diversión.
En la parte superior se creó una especie de espacio libre, al estilo de las plazas que existen en el barrio, para usar en los meses de primavera y verano, y un área interna para el resto de los meses de mayor frío.
Todas esas modificaciones fueron encaradas por Fortín Maure, la compañía con la que la familia Villa Larroudet opera sus centros comerciales y que ahora también decidió invertir en una serie de avances para el Solar de la Abadía.
Shopping 4D
En este centro comercial, la inversión asciende a los u$s3,6 millones para abordar una transformación, la cual comprende la introducción de la primera plataforma omnicanal para un centro comercial en Argentina y una transformación social y sostenible de sus zonas.
Pablo Peralta Ramos, director de Fortín Maure explica: "Acabamos de lanzar nuestro módulo de compra digital, que llamamos gemelo digital del shopping físico y que es una herramienta tecnológica que ofrece los inventarios de las marcas para que los clientes puedan comprar sin tener que ingresar al local, y que, en algunos casos, permite envíos a domicilio”.
El sitio web proporciona una navegación muy visual, con marcas escogidas, con opciones de pago de aplicaciones como Modo y Mercado Pago, y también brinda la posibilidad de que aquellos que se encuentren en el sector culinario puedan realizar sus compras en línea y luego recogerlas en el establecimiento de compras.
“Estamos ante el primer shopping verdaderamente omnicanal. No se trata solo de tener una web, sino de haber integrado los inventarios, las pasarelas de pago y la logística para que las fronteras entre online y offline desaparezcan para el cliente”, detalla Peralta Ramos.