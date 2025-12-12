Construcción de casa propia en Mendoza: cuándo vuelve a aumentar el valor del m2

El m2 es el índice que se maneja en el ámbito de la construcción para calcular valores y material, y esto se da en casas, departamentos, comercios o hasta un baño. En Mendoza, una de las provincias con mejor calidad de vida, hay un ente que regula el valor de este indicador, y tras meses, muchos buscan saber cuándo se dará el nuevo aumento.
Los créditos hipotecarios potenciaron los proyectos de construcción de casas, y esto se replicó inclusive en la provincia de Mendoza, a pesar de que el valor del m2 se actualizase constantemente. El Colegio de Arquitectos adelantó que durante la primera semana de enero confirmará el nuevo monto del m2, con un aumento que rondaría el 5%.
Qué elementos se tiene en cuenta para calcular el valor de la construcción de m2
El proceso de construir es traicionero, ya que no terminaremos pagando solo lo que especulamos, sino que constantemente aparecerán obstáculos que no contemplamos. Hay que saber que el cálculo se hace cada m2, y el valor no se limita exclusivamente al trabajo de los albañiles.
Para poder realizar el cálculo de los m2 de construcción, es clave contemplar cada superficie cubierta del proyecto, sea construcción de cero, refaccionar o ampliar. En esto se incluye la cimentación, paredes, losas, y elementos estructurales, así como las instalaciones de cada servicio básico. En otras palabras, para el cálculo hay que tener en cuenta:
- Estructura: cimentación, columnas, muros y losas.
- Instalaciones: sistemas de tuberías, cableado eléctrico, gas y telecomunicaciones.
- Acabados: pisos, recubrimientos, carpintería, cancelería y vidrios, cocina y muebles de baño.
Existe un valor de m2 que establece el Colegio de Arquitectos de Mendoza, que sirve como una base para manejarse a la hora de proyectar una construcción. El monto que se calcula es trimestral, y su aumento está atado a las proyecciones de inflación y valor del dólar.
Realizar el cálculo no es simplemente hacer una suma de elementos, sino que desde el Colegio de Ingenieros de Mendoza detallan que la medida se obtiene a partir de la multiplicación del largo por el ancho de cada espacio rectangular o se divide en figuras más simples y se suman sus áreas individuales, incluyendo la proyección de sombras en plantas superiores y las áreas techadas o voladizos.
El valor que se da del costo del m2 de construcción en la provincia es un estimativo, lo cual no implica necesariamente que se vaya a respetar en los sitios donde se puede comprar los elementos necesarios. Además, no hay que obviar que no se calcula puntos claves como valor del trabajo de albañilería o fletes.
Cuándo aumenta el valor del m2 de construcción en Mendoza
El Colegio de Arquitectos de Mendoza actualizó el valor del m2 de construcción en la provincia, es de $1.257.571,11 a inicios de octubre. Este fue de un 4.5%, y el organismo anunció que regiría durante noviembre y diciembre.
De acuerdo al anuncio oficial del Colegio de Arquitectos de Mendoza, el nuevo valor del m2 de construcción se conocerá los primeros días de enero. Se espera que ascienda entre un 5 y 6%.