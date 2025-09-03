Las exclusivas metáforas de Gustavo Alfaro en la previa de los partidos de la Selección de Paraguay

Embed Profe Gustavo Alfaro: “Porque si hay un pueblo que merece una alegría, es Paraguay ”. #Albirroja pic.twitter.com/NpNWwOp42J — Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) September 3, 2025

"Lo que puedo garantizar es que no va a haber un jugador de Paraguay que no vaya a disputar una pelota como fuese el destino más importante de sus vidas. Es el partido que estuvieron soñando en 16 años", continuó el entrenador de 63 años.

Y en una conferencia de prensa que emocionó a todos, siguió con su mensaje motivador: "El partido que soñaron desde que patearon la primera pelota y se enamoraron del fútbol y soñaron con ser futbolistas y jugar en la Selección".

"No va a haber un jugador con la camiseta albirroja que no deje la piel por este pueblo. Porque si hay un pueblo que merece una alegría, es Paraguay".

Gustavo Alfaro, DT de la Albirroja.



Gustavo Alfaro, DT de la Albirroja.

Luego le consultaron sobre cuáles son sus sentimientos con respecto al momento que vive la Selección paraguaya estando tan cerca del próximo Mundial, y claro, el entrenador no defraudó:

"A mí no había flecha que me alcanzara, hasta que llegó Paraguay, me volvió un tipo muy vulnerable, humano y cercano, que se conmueve mucho", explicó Lechuga Alfaro.

"A mí no había flecha que me entre, hasta que llegué a Paraguay, y me volví un tipo muy humano, muy cercano, que se conmueve mucho con los gestos de amor y de humildad de toda la gente".

Gustavo Alfaro, DT de la Albirroja.



Gustavo Alfaro, DT de la Albirroja.

El entrenador argentino palpitó el partido contra Ecuador

Gustavo Alfaro fue el encargado de comandar el camino de la Selección de Ecuador en las Eliminatorias que culminaron con la clasificación al Mundial de Qatar 2022, lo que le da una cuota especial al partido: "Enfrentarlo siempre va a ser difícil para mí, pero les queremos ganar. Eso no quita en absoluto el sentimiento que tengo por ellos y por el país, que me dio una demostración de cariño y amor tan grande, y yo no sé si merezco tanto".

Su salida no se dio en buenos términos y hasta hubo demandas ante la FIFA y el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS): "Las ingratitudes pegan fuerte. Tener que irnos de un lugar como me tocó irme de Ecuador, porque no nos cumplieron, me dolió. Fue un duelo de 11 meses".

Gustavo Alfaro en Ecuador El técnico argentino no se fue en buenos términos de Ecuador.

En cuanto a qué hizo para motivar a los jugadores ecuatorianos, contó la anécdota: "Les puse en el comedor tres fotos con las tres selecciones clasificadas a la Copa del Mundo, y un cuadro negro con una luz prendida y les dije: ‘En se agujero negro tienen que colgar la foto de ustedes’. Y el desafío de colgar esa foto en una pared es para colgarse en la historia".

Para finalizar, hizo reír a todos cuando un periodista le consultó cuáles iban a ser los once jugadores titulares de Paraguay frente Ecuador, a lo que el entrenador respondió, entre risas: "No le voy a decir, ¿lo mandó Beccacece?".