La impactante declaración del Kun Agüero sobre la causa de su retiro del fútbol

El ex jugador de Independiente, quien padece una arritmia ventricular, detectada en 2021, se sinceró a la hora de explicar lo sucedido: "El médico me dijo que me podía llegar a morir en la cancha".

La impactante declaración de Sergio Kun Agüero

"A mí me retiró el corazón. Sentí que me explotaba", dijo el ex atacante, en declaraciones al canal A24.