Ander Herrera pasó un mes alejado del verde césped. Su retorno a la actividad se dio ante Aldosivi, de forma apresurada, para poder jugar la revancha ante Alianza Lima. Luego de dos juegos más, sufrió una lesión de la cual no se emitió parte médico.

Tres semanas sirvieron para su recuperación y su reaparición con la camiseta de Boca. Fue en la visita a Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa. Ese día fue suplente, ingresó en el complemento y estuvo apenas diez minutos en cancha antes de salir por una nueva lesión.

Un nuevo desgarro en el isquiotibial derecho lo alejó de las canchas. Desde aquel 30 de marzo, Ander Herrera no ha vuelto estar a disposición del DT. En esta ocasión, el español no formó parte de la nómina de convocados para el choque ante Lanús por los octavos de final de la Liga Profesional.

Qué dijo Ander Herrera sobre sus lesiones

futbol-boca-ander herrera.jpg El español no forma parte de los convocados al partido ante Lanús.

Para comenzar, el hombre de Boca expresó: "Me ha tocado vivir de todo. Momento buenos, también la cruz de nuestra profesión que son las lesiones. A pesar de que uno pone todo de su parte y se comporta como un profesional, las lesiones llegan en el fútbol".

"Estoy bien, mejor", aseguró en su diálogo con el diario deportivo Olé. "Ya estoy haciendo trabajos con el grupo, pero voy día a día, no me marca ninguna fecha. Voy viendo cómo me voy encontrando e intentando hacer todos los trabajos que toquen y me mandé el cuerpo técnico", completó sobre su situación actual.

Con respecto al a posibilidad de retornar para unos hipotéticos cuartos de final, Herrera sentenció: "Obviamente que tengo la ilusión, las ganas y la esperanza de poder estar pronto, pero no me marco fechas. Es día a día y creo que es el camino acertado".