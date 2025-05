Es un clásico de Marilyn Monroe, fue elogiada por la crítica y ahora se puede ver en Prime Video

Hoy te recomendamos una de sus películas más icónicas, la cual ahora se puede disfrutar en la plataforma de streaming Prime Video. Se trata de "Una Eva y dos Adanes", también conocida por su título en inglés "Some Like It Hot", la cual se estrenó en 1959.

¿De qué trata la película "Una Eva y dos Adanes"?

"Dos testigos de asesinatos se disfrazan de miembros de una banda de mujeres para confundir a la mafia que los persigue", es la sinopsis de este musical que es un clásico del séptimo arte.