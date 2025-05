Como se lee en la sinosis, esta película está basada en Donald Trump y en cómo comenzó a construir su imperio. La realización de esta producción tuvo muchas personas en contra, ya que no lo vieron como un movimiento positivo para la compaña presidencial del empresario.

La película El aprendiz cuenta con las actuaciones de Sebastian Stan como Donald Trump, Jeremy Strong como Roy Cohn, Maria Bakalova, Martin Donovan, entre otros. Tanto Sebastian Stan como Jeremy Strong recibieron nominaciones en la última entrega de los premios Oscar en las categorías de Mejor actor y Mejor actor de reparto respectivamente.

La cinta tiene una duración total de 2 horas y fue dirigida por Ali Abbasi y escrita por Gabriel Sherman. Además, tuvo se estreno en el Festival de Cannes del 2024.

Embed - The Apprentice | Official Trailer | Exclusively in Theaters October 11