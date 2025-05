“No puedo ir a una plaza con mi sobrina porque no tenemos privacidad. Por suerte, tenemos casas en Europa donde podemos estar tranquilos. Igual, seguimos siendo los mismos. La plata no te cambia y eso, para nosotros, no cambió”, completó el ganador de dos Copas América, una Copa del Mundo y una Finalíssima.

Al ser consultado sobre las críticas y cómo las afronta, Dibu Martínez aseguró: “No me afecta lo que digan. Sé quién soy, cómo trato a mi familia y a mis amigos”, expresó. Para él, la pasión y el carácter competitivo dentro del campo no deben confundirse con su rol fuera de él: “Adentro de la cancha quiero ganar siempre. Pero afuera soy una persona común como cualquiera”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1920830475465044247&partner=&hide_thread=false ¡EL DIBU TIENE SUS METAS MUY CLARAS!



¿Cómo hace @emimartinezz1 para mantenerse motivado luego de ser Campeón del Mundo con la Selección #Argentina ?



¡ATENCIÓN a la respuesta del arquero en #ESPN sobre su PRÓXIMO OBJETIVO!



¿Qué te parece? pic.twitter.com/2pfj8zHJXH — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 9, 2025

Qué marca sueña con romper en la Selección argentina

El aspecto psicológico es tan importante como el físico o el técnico para un Emiliano Martínez que trabaja para superarse día a día: “Me peleo conmigo mismo para ser mejor año tras año".

Con respecto a la marca que desea romper en el arco de la Selección argentina no dudó en señalar el de Sergio Romero, quien acumuló 47 partidos sin recibir goles.

“Tengo el récord de minutos sin que me conviertan y el de títulos, pero quiero sumar ese también”, sentenció Dibu Martínez, quien hasta el momento tiene 11 vallas invictas menos que Chiquito.