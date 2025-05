"Ser campeón del mundo no me cambió nada porque sigo mi misma vida y rutina, pero obviamente con todo lo que conseguimos tenemos un plus a la hora del respeto. Con los árbitros, los oponentes, la gente… eso te da un plus de respeto en el fútbol que es difícil conseguir", afirmó el portero que ganó el título mundial con el elenco nacional en Qatar 2022.

Dibu-Martínez.jpg

Dibu Martínez se refirió a su probable retiro de la Selección argentina

"Prometí que si salía campeón del mundo de vuelta, era momento de dejarle la posibilidad a otro. Si eso se da, obviamente ya lo hablé con mi familia, es algo personal que un día se dará"", tiró Dibu Martínez, quien tiene 32 años.