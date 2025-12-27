El hormiguero más grande del mundo se encuentra en Argentina con más de 6000 km de largo

Aunque mide apenas unos milímetros, la Linepithema humile tiene una capacidad que sorprende a la ciencia, ya que es capaz de fusionar colonias y trabajar como si todas formaran parte de un mismo hormiguero.

A diferencia de otras especies, que compiten entre sí, esta hormiga reconoce a los individuos de colonias vecinas como “aliados”. Así, crea redes subterráneas interconectadas que pueden extenderse por enormes distancias.

Esta cooperación extrema explica cómo fue posible la formación del hormiguero gigante detectado en la región noreste del país.

hormiga argentina (1) Cada ejemplar de esta especie tiene 3 milímetros de largo, lo que hace incalculable el número de hormigas que conforman la colonia.

El equipo de biólogos de la Universidad de Monash, en Melbourne, que descubrieron la gigantesca colonia de hormigas argentinas, notaron que se extendía desde el noroeste hasta el sur de la ciudad. Dicha colonia se instaló a lo largo de 100 kilómetros y los expertos aseguraron que suponía una amenaza para las plantas y los animales nativos.

Según se cree, la puerta de salida de las hormigas es la cuenca del Río de la Plata. Además, la mayor parte de las hormigas invasoras se originó en Sudamérica, pues hasta 1999, más de 40 especies habían salido del continente y entre ellas cinco provenientes de la Argentina.

La organización es tan eficiente que las hormigas logran desplazarse, intercambiar recursos y defender el territorio como si se tratara de una sola colonia monumental.