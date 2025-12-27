Mendoza cierra 2025 entre las 3 provincias con más empresas B

En tal sentido, las plazas con más cantidad de Empresas B de origen son Ciudad de Buenos Aires (110) y Provincia de Buenos Aires (91). Le siguen Córdoba (19) y Mendoza, con 17.

2025, el segundo año con más empresas B

El sistema B, que involucra a la llamada Economía Naranja, atravesada por la sustentabilidad e inclusión, y también al concepto de RSE (Responsabilidad Social Empresaria) se creó en 2012.

Desde entonces, 2025, con 54 casos, ya es el segundo año con mayor cantidad de certificaciones. Hasta ahora lo supera el 2022, cuando la organización internacional B Lab certificó a 57 empresas.

Marina Arias, presidenta del Sistema B en Argentina señaló que "la diversidad permite que muchas articulen entre sí para escalar impacto, haciendo crecer negocios de valor real, con soluciones a los principales desafíos de la humanidad”.

Entre las nuevas incorporaciones se destacan organizaciones como La Anónima (la mayor Empresa B de capitales argentinos), McCain Argentina y The Food Market.

Antes ya se habían incorporado otras como Brubank, primer banco digital argentino que propugna trabajar por la "inclusión financiera. Ahora se suman Urbano Express, COELSA, Green Armor, Bagués, Meraki, Alamesa y Calm, entre otras.