Vuela el dólar blue: cuál será su precio el lunes 29 de diciembre

El dólar blue tuvo un aumento en la última semana y se distanció del precio del dólar oficial. Ese incremento fue clave para la cifra que van a manejar las cuevas, este lunes 29 de diciembre, cuando comiencen a vender la moneda norteamericana.
Mientras los bancos ya confirmaron que el precio del dólar oficial va a rondar los $1.475 en promedio, la situación con el dólar blue es muy diferente después de su última subida.
De hecho, durante varias semanas el precio del dólar blue se me tuvo por debajo del oficial, pero desde hace tres semanas se ha mantenido por encima y en los últimos días, la diferencia entre ambos se acrecentó.
Cuál será el precio del dólar blue este lunes 29 de diciembre
Según confirmaron las cuevas, el precio del dólar blue este lunes 29 de diciembre será uno de los más altos de los últimos meses, vendiéndose a $1.530 y provocando, de esa manera, que la diferencia con el oficial sea de $55.
En cuanto a los bancos, estos le dieron a conocer al Banco Central que el lunes 29 de diciembre comenzarán vendiendo el dólar al siguiente precio:
- Banco Galicia: $1.475
- Banco Nación: $1.475
- Banco ICBC: $1.475
- Banco BBVA: $1.475
- Banco Supervielle: $1.474
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.475
- Banco Patagonia: $1.480
- Banco Hipotecario: $1.475
- Banco Santander: $1.475
- Brubank: $1.475
- Banco Credicoop: $1.475
- Banco Macro: $1.480
- Banco Piano: $1.475
- Banco de Comercio: $1.465
Vale recordar que esta semana no habrá actividad bancaria ni el miércoles 31 de diciembre, ni el jueves 1 de enero, debido a un asueto bancario y al feriado por Año Nuevo, por lo que en esos días será imposible comprar dólares en los bancos y la actividad en las cuevas será casi nula para aquellos que deseen comprar dólar blue.