Vuela el dólar blue: cuál será su precio el lunes 29 de diciembre

Cuál será el precio del dólar blue este lunes 29 de diciembre

Según confirmaron las cuevas, el precio del dólar blue este lunes 29 de diciembre será uno de los más altos de los últimos meses, vendiéndose a $1.530 y provocando, de esa manera, que la diferencia con el oficial sea de $55.

En cuanto a los bancos, estos le dieron a conocer al Banco Central que el lunes 29 de diciembre comenzarán vendiendo el dólar al siguiente precio:

Banco Galicia: $1.475

Banco Nación: $1.475

Banco ICBC: $1.475

Banco BBVA: $1.475

Banco Supervielle: $1.474

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.475

Banco Patagonia: $1.480

Banco Hipotecario: $1.475

Banco Santander: $1.475

Brubank: $1.475

Banco Credicoop: $1.475

Banco Macro: $1.480

Banco Piano: $1.475

Banco de Comercio: $1.465

Vale recordar que esta semana no habrá actividad bancaria ni el miércoles 31 de diciembre, ni el jueves 1 de enero, debido a un asueto bancario y al feriado por Año Nuevo, por lo que en esos días será imposible comprar dólares en los bancos y la actividad en las cuevas será casi nula para aquellos que deseen comprar dólar blue.