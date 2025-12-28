El Gobierno celebró que más de 9.000 mendocinos consiguieron empleo y participaron en los programas de inserción laboral y formación. Los planes se realizaron a través de la Subsecretaría de Empleo y Capacitación del que depende del Ministerio de Producción, que conduce Rodolfo Vargas Arizu.
Más de 9.000 mendocinos consiguieron empleo formal mediante programas provinciales en 2025
Enlazados lideró con 7.550 participantes, Enlace sumó 1.359 y Pre-Enlace Plus aportó 300 instancias formativas. El Ministerio de Producción actualizó marcos normativos para mejorar condiciones de contratación
El programa Enlazados se posicionó como el principal motor de generación de trabajo formal, alcanzando 7.550 participantes, de los cuales el 41 % fueron mujeres y el 59 % hombres, mediante incentivos económicos directos al sector privado para la contratación de personal.
Por su parte, el programa Enlace permitió que 1.359 personas accedieran a entrenamientos prácticos en entornos reales de empleo, con una destacada participación femenina (67 % mujeres y 33 % hombres), facilitando la transición al empleo para estudiantes y personas desocupadas.
A estas cifras se suman las más de 300 instancias de formación desarrolladas a través de Pre-Enlace Plus, orientadas a perfiles específicos demandados por el entramado productivo, con una participación del 59 % de mujeres y 41 % de hombres, fortaleciendo la capacitación técnica y profesional.
En este esquema, la Dirección de Empleo y Desarrollo Empresarial tiene a su cargo la implementación de los programas Enlace y Enlazados, mientras que la Coordinación de Mejora de la Empleabilidad desarrolla y ejecuta las acciones vinculadas a Pre-Enlace Plus, fortaleciendo las competencias laborales y mejorando las oportunidades de inserción.
Estos resultados fueron acompañados por la actualización de los marcos normativos y decretos regulatorios orientados a optimizar las condiciones de contratación, mejorar la calidad del empleo y promover una mejora cualitativa en los salarios de los trabajadores mendocinos.
Además, la subsecretaría intensificó las tareas de fiscalización y control, garantizando seguridad jurídica para las empresas y el cumplimiento de las normativas, al tiempo que se resguardan los derechos laborales y la calidad de vida de quienes prestan servicios.
Empleo productivo ante contingencias climáticas
Como complemento a estas políticas de empleo, el Gobierno implementó el Programa Refuerza Mendoza, destinado a brindar asistencia económica y formación profesionalizante a actividades productivas afectadas por fenómenos climáticos, en el marco del Decreto 43/2025.
Esta línea de apoyo alcanzó a más de 100 personas, con una inversión superior a $48.000.000, contribuyendo al sostenimiento de la producción y al fortalecimiento del empleo en contextos adversos.