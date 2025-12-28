Más de 9.000 mendocinos consiguieron empleo formal mediante programas provinciales en 2025

empleo en mendoza El programa Enlace tuvo participación mayoritaria de mujeres.

A estas cifras se suman las más de 300 instancias de formación desarrolladas a través de Pre-Enlace Plus, orientadas a perfiles específicos demandados por el entramado productivo, con una participación del 59 % de mujeres y 41 % de hombres, fortaleciendo la capacitación técnica y profesional.

En este esquema, la Dirección de Empleo y Desarrollo Empresarial tiene a su cargo la implementación de los programas Enlace y Enlazados, mientras que la Coordinación de Mejora de la Empleabilidad desarrolla y ejecuta las acciones vinculadas a Pre-Enlace Plus, fortaleciendo las competencias laborales y mejorando las oportunidades de inserción.

Estos resultados fueron acompañados por la actualización de los marcos normativos y decretos regulatorios orientados a optimizar las condiciones de contratación, mejorar la calidad del empleo y promover una mejora cualitativa en los salarios de los trabajadores mendocinos.

Además, la subsecretaría intensificó las tareas de fiscalización y control, garantizando seguridad jurídica para las empresas y el cumplimiento de las normativas, al tiempo que se resguardan los derechos laborales y la calidad de vida de quienes prestan servicios.

Empleo productivo ante contingencias climáticas

Como complemento a estas políticas de empleo, el Gobierno implementó el Programa Refuerza Mendoza, destinado a brindar asistencia económica y formación profesionalizante a actividades productivas afectadas por fenómenos climáticos, en el marco del Decreto 43/2025.

Esta línea de apoyo alcanzó a más de 100 personas, con una inversión superior a $48.000.000, contribuyendo al sostenimiento de la producción y al fortalecimiento del empleo en contextos adversos.