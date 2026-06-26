Crisis en Flybondi: ajuste de personal, vuelos suspendidos y sólo 3 aviones operativos

Y más allá de habilitar un sitio web (failbondi.fail) para actualizar su operatividad, la crisis se agudiza, pero no es nueva. De hecho, había dado señales con un ajuste de personal, vía despidos y no menos de 100 retiros voluntarios, cuyas condiciones (pago en 3 cuotas e indemnizaciones) los ex trabajadores denunciaron que la empresa no cumplió.

"Con Flybondi la situación es día a día"

Lo cierto es que la aerolínea, en su momento una de las que más volumen de pasajeros transportaba, vive una situación límite. De hecho, muchos damnificados decidieron iniciar una denuncia penal por presuntas irregularidades en la venta y prestación de servicios, en base a más de 2.500 vuelos cancelados y 350.000 afectados en los últimos meses.

Mientras tanto, en el Aeropuerto El Plumerillo admiten que la situación y sobre todo el futuro, es incierta tanto como en otras terminales aéreas.

El gerente regional de Aeropuertos Argentina, Sergio Rinaldo, lo definió como "una incógnita". Y admitió que "Flybondi promete volver a volar sus 8 aviones pero en los próximos meses. Por ahora todo es día a día".

Más allá de suspender 11 vuelos que en principio empezaron a reprogramarse a partir de este viernes, no existe ningún tipo de definición de la política comercial de la compañía. Esto es, ni siquiera si seguirán vendiéndose pasajes y qué cantidad han despachado, aunque las tarifas, de entre $49.500 y hasta $150 mil hasta agosto, siguen publicándose.

Lo inestable del cuadro, que viene agravándose el último año, se refleja en cambios en la cúpula de Flybondi. En junio de 2025, el fondo COC Global Enterprise, del empresario Leonardo Scatturice, allegado a Santiago Caputo, tomó el control de la firma. Desde entonces, hubo 2 cambios de CEOs: primero se fue Mauricio Sana y luego su sucesora, Paz Lovisolo.