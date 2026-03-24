Otra vez Flybondi canceló un vuelo y dejó a decenas de mendocinos varados en Buenos Aires

flybondi Es la primera vez que Flybondi se ve envuelta en rumores de una seria crisis.

Como Andrea, varios mendocinos y pasajeros de los casi 180 que pueden volar en un Boeing y tenían ticket para embarcar hacia la provincia se vieron sorprendidos por la decisión de la low cost.

Vouchers por vuelos cancelados de Flybondi

Sacar otro pasaje, en medio de la desesperación, tampoco está al alcance de todos los bolsillos: ningún vuelo para el mismo día cotizaba por menos de U$S300 por tramo, muy lejos de los U$S90 ida y vuelta que salió por compra anticipada.

Sin alternativas y la necesidad de estar en Mendoza para el final del día, Andrea apeló a una salida de emergencia: sacar otro pasaje por $116.000 a San Juan y completar el trayecto en micro, con el costo adicional.

Mientras tanto, como compensación Flybondi ofrecía a los damnificados un crédito para volver a utilizar en no más de 30 días.

Esto se da en un contexto de crisis para la aerolínea, que se vio obligada a reducir su flota de aviones (alquila varios de los Boeing que opera) y eso achicó su mercado y rentabilidad. Al punto que habría puesto en marcha un riguroso plan de ajuste cuyo alcance la empresa aún no ha confirmado.