Confirmado el precio del dólar este viernes 26 de junio en cada uno de los bancos

El que también se mostró estable fue el dólar blue. Esta moneda informal, no obstante, también mantuvo su brecha con el dólar oficial, con la que también arrancará este viernes, en el cierre de la semana.

El precio del dólar este viernes 26 de junio en cada uno de los bancos

Según los informes enviados por cada una de las entidades económicas al Banco Central, el precio del dólar este viernes 26 de junio en cada uno de los bancos, será el siguiente:

Banco Nación: $1.495

Banco Galicia: $1.495

Banco ICBC: $1.495

Banco BBVA: $1.505

Banco Supervielle: $1.506

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.495

Banco Patagonia: $1.505

Banco Hipotecario: $1.495

Banco Santander: $1.500

Brubank: $1.490

Banco Credicoop: $1.500

Banco Macro: $1.505

Banco Piano: $1.500

Banco de Comercio: $1.495

En tanto, en las cuevas volvió a surgir la brecha del dólar, ya que el informal subió a $1.530 por lo que este viernes el dólar oficial se venderá a un precio más bajo.

Cuánto se puede ganar con 1.000 dólares en un plazo fijo

Una de las inversiones más utilizadas por los ahorristas que no quieren correr riesgos es el plazo fijo en dólares. Si bien, el rendimiento no es demasiado, la seguridad de que no se perderá dinero y que se sabe cuánto se va a ganar desde la concepción del depósito son las claves principales.

Esta es la tasa de interés que ofrece cada banco para un plazo fijo en dólares a 30 días y lo que se puede ganar con 1000 dólares en cada uno de ellos: