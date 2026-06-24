Confirmado el precio del dólar este jueves 25 de junio en cada banco

Los bancos más importantes de Argentina confirmaron cuál será el precio del dólar este jueves 25 de junio cuando abran las ventas para el público en general.
En la mañana de este miércoles, el precio del dólar fue empujado nuevamente hacia arriba, al igual que el dólar blue que saltó de $1.505 a $1.520.
Ya la tendencia en ascenso del dólar oficial había comenzado la semana pasada y en los primeros días de esta semana se mantuvo de la misma manera, acercándose a la barrera de los $1.500.
Cuál será el precio del dólar este jueves 25 de junio en cada banco
Según los informes enviados por cada una de las entidades económicas al Banco Central, el precio del dólar este jueves 25 de junio en cada uno de los bancos, será el siguiente:
- Banco Nación: $1.495
- Banco Galicia: $1.495
- Banco ICBC: $1.500
- Banco BBVA: $1.500
- Banco Supervielle: $1.506
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.495
- Banco Patagonia: $1.495
- Banco Hipotecario: $1.490
- Banco Santander: $1.495
- Brubank: $1.490
- Banco Credicoop: $1.490
- Banco Macro: $1.490
- Banco Piano: $1.490
- Banco de Comercio: $1.495
En tanto, en las cuevas volvió a surgir la brecha del dólar, ya que el informal subió a $1.520 por lo que este jueves el dólar oficial se venderá a un precio más bajo.
Qué hacer con los dólares en el banco
Una de las inversiones más utilizadas por los ahorristas que no quieren correr riesgos es el plazo fijo en dólares. Si bien, el rendimiento no es demasiado, la seguridad de que no se perderá dinero y que se sabe cuánto se va a ganar desde la concepción del depósito son las claves principales.
Esta es la tasa de interés que ofrece cada banco para un plazo fijo en dólares a 30 días:
- Banco Nación (1,60% TNA)
- Banco Macro (1,50% TNA)
- Bco. Provincia, Galicia e Hipotecario (1,25% TNA)
- BBVA Argentina (1,00% TNA)
- Banco Ciudad (0,10% TNA)
- Santander, ICBC y Credicoop (0,05% TNA)