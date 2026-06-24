Confirmado el precio del dólar este jueves 25 de junio en cada banco

Cuál será el precio del dólar este jueves 25 de junio en cada banco

Según los informes enviados por cada una de las entidades económicas al Banco Central, el precio del dólar este jueves 25 de junio en cada uno de los bancos, será el siguiente:

Banco Nación: $1.495

Banco Galicia: $1.495

Banco ICBC: $1.500

Banco BBVA: $1.500

Banco Supervielle: $1.506

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.495

Banco Patagonia: $1.495

Banco Hipotecario: $1.490

Banco Santander: $1.495

Brubank: $1.490

Banco Credicoop: $1.490

Banco Macro: $1.490

Banco Piano: $1.490

Banco de Comercio: $1.495

En tanto, en las cuevas volvió a surgir la brecha del dólar, ya que el informal subió a $1.520 por lo que este jueves el dólar oficial se venderá a un precio más bajo.

Qué hacer con los dólares en el banco

Una de las inversiones más utilizadas por los ahorristas que no quieren correr riesgos es el plazo fijo en dólares. Si bien, el rendimiento no es demasiado, la seguridad de que no se perderá dinero y que se sabe cuánto se va a ganar desde la concepción del depósito son las claves principales.

Esta es la tasa de interés que ofrece cada banco para un plazo fijo en dólares a 30 días: