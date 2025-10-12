"El Monstruo de Pont-Rouge": violó a 21 niños y asesinó a cuatro de ellos en Canadá.

Asesino pont asesino Léopold Dion fue un asesino serial de Canadá que violó a 21 niños y mató a cuatro de ellos. Murió apuñalado en prisión. Foto noticiasargentinas.com

Un Tribunal le concedió a Dion la libertad condicional en 1956, pero luego se le revocó tras ser declarado culpable de atentado contra la moral en 1957. Sin embargo, este peligroso sujeto volvió a ser premiado por la Justicia de Canadá al recibir nuevamente una libertad condicional en 1962.

Gozando de ese beneficio, "el Monstruo de Pont-Rouge" cometió su primer crimen ese mismo año y la víctima fue Guy Luckenuck, un niño de 12 años, de Kénogami, quien en ese momento se encontraba en la ciudad de Quebec para tomar clases de clarinete.

Dion y el menor viajaban juntos todas las semanas para tomar clases de música en el Conservatorio de Música de Quebec, en esa ciudad canadiense y habían tomado cierta confianza.

El asesino se hacía pasar por fotógrafo y atrajo la niño al tomarle una serie de fotografías con una cámara vieja sin película antes de afirmar que quería continuar su carrera en otro lugar. Con la atención del chico, el asesino serial lo llevó al campo, donde en un lugar lejano lo estranguló y luego lo enterró.

"El Monstruo de Pont-Rouge" continuó con su raid homicida ya que el 5 de mayo de 1963, vio a Alain Carrier, un menor de 8 años, y Michel Morel, de 10, caminando por una ruta con quienes utilizó la misma modalidad: hacerse pasar por fotógrafo. Allí logró que subieran a su automóvil y los llevó a una casa abandonada en Saint-Raymond, de Portneuf.

Con el primero de los chicos, fingió ser un prisionero para poder atar al niño en la cabaña y una vez que lo hizo, se fue hacia afuera en busca del otro niño. Una vez allí, le pidió al menor que se desnudara, luego lo estranguló con un garrote, antes de volver a la casa para asfixiar al otro niño.

Este asesino serial no se detuvo en su accionar delictivo, ya que el 26 de mayo de 1963 conoció a Pierre Marquis, de 13 años, quien también cayó en el engaño del falso fotógrafo. El criminal lo llevó muy cerca de la misma duna donde había asesinado a Luckenuck algo más de un mes atrás, y le pidió a su víctima que posara desnudo.

El adolescente accedió sin imaginarse lo que podría ocurrir: cuando Dion intentó abusar de él, el menor se resistió, pero Dion lo estranguló y finalmente lo mató.

El homicida, quien se encontraba en libertad condicional por la violación de una maestra, fue detenido un día después de su último homicidio, a partir de la descripción que le dio a la Policía un niño que fue abordado por este sujeto, pero quien había logrado escaparse.

Una vez en la cárcel, el múltiple asesino negó durante varios meses las acusaciones, pero finalmente admitió sus crímenes detalladamente ante sus interrogadores. Después, este asesino serial, condujo a los investigadores al lugar donde había enterrado los cuerpos de los niños.

El abogado penalista Guy Bertrand defendió a Dion en el juicio por los cuatro crímenes, pero al final fue acusado sólo del homicidio de Marquis, debido a la falta de pruebas en los demás casos.

Asesino pont conservatorio "El monstruo de Pont-Rouge" tomaba clases en el Conservatorio de Música de Quebec y allí conoció a varias de sus víctimas. Foto gentileza hconservatoire.gouv.qc.ca

El 10 de abril de 1964, el juez Gérard Lacroix lo condenó a la horca, pero la pena de muerte fue conmutada por cadena perpetua por el entonces gobernador general de Canadá, Georges Vanier, tras el fracaso de la apelación de Bertrand ante el Tribunal Supremo de Canadá.

Dion se mantuvo con vida hasta el 17 de noviembre de 1972, cuando fue asesinado a puñaladas por un compañero de prisión llamado Normand Champagne (también conocido como "Lawrence de Arabia").

Champagne cumplía cadena perpetua por asesinato no punible con la pena capital, pero un Tribunal lo declaró inocente por demencia.