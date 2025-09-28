El "asesino del alfabeto": mató a tres niñas cuyos nombres y apellidos tenían la misma inicial.

Este homicida jamás fue hallado por los investigadores y el misterio perdura hasta la actualidad, pero en relación a este asesino se rodaron algunas películas y capítulos de series reconocida, como "The Alphabet killer" (2008) y "The ABC Murder" (5 de enero de 1992) , que fue el primer capítulo de la cuarta temporada de la serie "Agatha Christie's Poirot" (comenzó en1989).

La primera de las víctimas de este asesino serial fue Colón, una niña de 10 años, quien desapareció el 19 de noviembre de 1971 y fue encontrada dos días más tarde a casi 20 kilómetros de donde había sido vista por última vez.

Aunque el cuerpo de la niña asesinada fue hallado en la ciudad de Riga, la aldea de Churchville es el centro de la ciudad de la población y el pueblo de Chili está muy cerca.

La segunda víctima de este asesino fue Walkowicz, una nena de 11 años, quien el 2 de abril de 1973, alrededor de las 17.15 fue a un supermercado cercano a su casa a buscar a su mamá.

Aparentemente no pudo encontrase con ella. Allí Wanda compró varios artículos y fue vista por última vez caminando a su casa, pero jamás regresó.

Asesino homicida niñas

Un día después, a las 10.15, un agente de la Policía de Nueva York realizaba su patrullaje cotidiano y localizó el cuerpo de Walkowicz en un área de descanso junto a la Ruta Estatal 104 en Webster, Nueva York, a unos 11 kilómetros de Rochester.

La última de las víctimas fue Maenza, de 11 años, quien desapareció el 26 de noviembre de 1973 y fue hallada asesinada dos días más tarde, en Macedon, una localidad distante a 24 kilómetros de Rochester. Una característica de estas muertes fue que el homicida había matado a las tres niñas de la misma manera: las violó y luego las estranguló.

A pesar de varios operativos en busca del asesino serial, la Policía nunca pudo encontrarlo y hasta el la actualidad las autoridades solicitan a la población que aporte en sede policial o al teléfono de la dependencia para lograr dar con su paradero.