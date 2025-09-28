Inicio Policiales asesino
Asesino serial

El "asesino del alfabeto": mató a tres niñas cuyos nombres y apellidos tenían la misma inicial

El temible homicida mató a tres niñas de entre 10 y 11 años, cuyos nombre y apellido coincidía con la letra de la ciudad donde fueron encontradas

Daniel Bibiloni
Un criminal al que llamaban "El asesino del alfabeto" o "asesino de inicial doble" violó, estranguló y mató a tres niñas cuyo nombre y apellido empezaban con la misma letra, entre 1971 y 1973. Este asesino serial actuaba en una zona alrededor de la ciudad de Rochester, Estados Unidos, pero jamás fue descubierto.

Las víctimas de este feroz homicida fueron Carmen Colón, de 10 años, Wanda Walkowicz y Michelle Maenza, ambas de 11, todas ellas secuestradas y aparecidas muertas uno o dos días después.

La particularidad de este asesino serial también fue que las menores fueron halladas asesinadas en ciudades cuya inicial coincidían con el nombre y apellido de las víctimas: Colón fue encontrada en Churchville, Walkowicz en Webster y Maenza en Macedon.

Este homicida jamás fue hallado por los investigadores y el misterio perdura hasta la actualidad, pero en relación a este asesino se rodaron algunas películas y capítulos de series reconocida, como "The Alphabet killer" (2008) y "The ABC Murder" (5 de enero de 1992) , que fue el primer capítulo de la cuarta temporada de la serie "Agatha Christie's Poirot" (comenzó en1989).

La primera de las víctimas de este asesino serial fue Colón, una niña de 10 años, quien desapareció el 19 de noviembre de 1971 y fue encontrada dos días más tarde a casi 20 kilómetros de donde había sido vista por última vez.

Aunque el cuerpo de la niña asesinada fue hallado en la ciudad de Riga, la aldea de Churchville es el centro de la ciudad de la población y el pueblo de Chili está muy cerca.

La segunda víctima de este asesino fue Walkowicz, una nena de 11 años, quien el 2 de abril de 1973, alrededor de las 17.15 fue a un supermercado cercano a su casa a buscar a su mamá.

Aparentemente no pudo encontrase con ella. Allí Wanda compró varios artículos y fue vista por última vez caminando a su casa, pero jamás regresó.

Un día después, a las 10.15, un agente de la Policía de Nueva York realizaba su patrullaje cotidiano y localizó el cuerpo de Walkowicz en un área de descanso junto a la Ruta Estatal 104 en Webster, Nueva York, a unos 11 kilómetros de Rochester.

La última de las víctimas fue Maenza, de 11 años, quien desapareció el 26 de noviembre de 1973 y fue hallada asesinada dos días más tarde, en Macedon, una localidad distante a 24 kilómetros de Rochester. Una característica de estas muertes fue que el homicida había matado a las tres niñas de la misma manera: las violó y luego las estranguló.

A pesar de varios operativos en busca del asesino serial, la Policía nunca pudo encontrarlo y hasta el la actualidad las autoridades solicitan a la población que aporte en sede policial o al teléfono de la dependencia para lograr dar con su paradero.

