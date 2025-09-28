Una mujer que estaba desaparecida fue encontrada muerta en un descampado.

Trágico mujer muerta El cuerpo de la mujer de 55 años fue hallado por la Policía en un descampado, en una zona cercana de donde vivía. Foto gentileza eltribuno.com.ar

Sus familiares, al dar información precisa a la Policía sobre la mujer, indicaron que medía 1,60, tenía el pelo teñido de colorado y que siempre llevaba un collar con la imagen de la Virgen de Huachacana.

Una vez formulada la denuncia, las autoridades policiales dispusieron se dispuso un intenso operativo para dar con el paradero de la mujer. Más allá de la rápida intervención policial no hubo novedades hasta la tarde del sábado, cuando fue encontrado se cuerpo en un descampado de la localidad de Joaquín V. Gonzalez, donde vivía la víctima.

Fuentes oficiales le indicaron al medio El Tribuno de Salta, que el cuerpo de Herrera fue reconocido por los vecinos en una zona de monte no muy alejada de su domicilio, ubicada precisamente en el barrio El Alto.

La fiscal María Celeste García Pisacic, a cargo de la Fiscalía Penal 1 de Joaquín V. González, dispuso la intervención del personal de Criminalística y de la División Bomberos en el lugar del hallazgo y la zona fue preservada por efectivos de la Policía de Salta.

Trágico mujer hallada Una profunda conmoción causó la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en un descampado, luego de estar desaparecida. Foto gentileza tn.com.ar

En las últimas horas, entre las medidas adoptadas por la Justicia, se realizaba la autopsia para tratar de establecer las causas y las circunstancias en que murió la mujer, aunque a simple vista, no presentaba signos de violencia.

Las autoridades consideran que las pericias sobre el cuerpo serán de suma importancia para confirmar si se trató de un crimen y, si eso hubiera ocurrido, investigar quién pudo ser el supuesto autor.

Hasta el momento, la causa está caratulada como "averiguación de muerte".