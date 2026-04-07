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Justicia y política

Siete nuevos jueces pasaron el filtro del Senado y ejercerán en el Gran Mendoza y la zona Este

El Senado ratificó, en votación secreta, el nombramiento de 7 nuevos jueces propuestos por el Gobierno. Son de los fueros de Familia y Penal

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Los 7 nuevos magistrados que consiguieron aval del Senado en la votación de este martes.

Los 7 nuevos magistrados que consiguieron aval del Senado en la votación de este martes.

El Senado provincial avaló este martes con una votación secreta la designación de 7 nuevos jueces mendocinos, quienes entrarán en funciones en la Primera y en la Tercera Circunscripción Judicial tras el juramento de rigor.

Todos fueron propuestos por el gobernador Alfredo Cornejo a instancias del Consejo de la Magistratura de Mendoza, donde rindieron exámenes de oposición y antecedentes.

La nómina de los nuevos magistrados está integrada por:

. Federico Montero (Tribunal Penal Colegiado de la Tercera Circunscripción)

. Gabriel Bragagnolo (Tribunal Penal Colegiado de la Primera Circunscripción)

. Juan Manuel Pina González (Tribunal Penal Colegiado de la Primera Circunscripción)

Audiencia pública-Nuevos jueces
Un momento de la audiencia pública en el Senado provincial de los nuevos jueces.

Un momento de la audiencia pública en el Senado provincial de los nuevos jueces.

. Pablo Enrique Gaviola (Segundo Juzgado de Familia de la Tercera Circunscripción Judicial)

. Fernando Martínez (Tribunal Penal Colegiado Nº2 de la Primera Circunscripción Judicial)

. Ezequiel Vacchelli (Tribunal Penal Colegiado de la Tercera Circunscripción Judicial)

. Eleonora Graciela Antonieta Arenas (Tribunal Penal Colegiado 1 de la Primera Circunscripción Judicial)

Siete nuevos jueces y una votación secreta

La votación se desarrolló en Senado una semana después de que todos sortearan la audiencia pública con más de 2.200 adhesiones personales e institucionales a las postulaciones.

Senadores Kerchner y Marcolini
Los senadores Martín Kerchner y Walther Marcolini durante la sesión de aprobación del nombramiento de 7 nuevos jueces.

Los senadores Martín Kerchner y Walther Marcolini durante la sesión de aprobación del nombramiento de 7 nuevos jueces.

La ratificación del nombramiento de los 7 nuevos jueces a cargo del Senado provincial se produjo este martes tras haberse cumplimentado los pasos legales y el proceso de participación ciudadana, como la audiencia pública y la recolección de avales.

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