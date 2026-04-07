Siete nuevos jueces pasaron el filtro del Senado y ejercerán en el Gran Mendoza y la zona Este

El Senado provincial avaló este martes con una votación secreta la designación de 7 nuevos jueces mendocinos, quienes entrarán en funciones en la Primera y en la Tercera Circunscripción Judicial tras el juramento de rigor.
Todos fueron propuestos por el gobernador Alfredo Cornejo a instancias del Consejo de la Magistratura de Mendoza, donde rindieron exámenes de oposición y antecedentes.
La nómina de los nuevos magistrados está integrada por:
. Federico Montero (Tribunal Penal Colegiado de la Tercera Circunscripción)
. Gabriel Bragagnolo (Tribunal Penal Colegiado de la Primera Circunscripción)
. Juan Manuel Pina González (Tribunal Penal Colegiado de la Primera Circunscripción)
. Pablo Enrique Gaviola (Segundo Juzgado de Familia de la Tercera Circunscripción Judicial)
. Fernando Martínez (Tribunal Penal Colegiado Nº2 de la Primera Circunscripción Judicial)
. Ezequiel Vacchelli (Tribunal Penal Colegiado de la Tercera Circunscripción Judicial)
. Eleonora Graciela Antonieta Arenas (Tribunal Penal Colegiado 1 de la Primera Circunscripción Judicial)
Siete nuevos jueces y una votación secreta
La votación se desarrolló en Senado una semana después de que todos sortearan la audiencia pública con más de 2.200 adhesiones personales e institucionales a las postulaciones.
La ratificación del nombramiento de los 7 nuevos jueces a cargo del Senado provincial se produjo este martes tras haberse cumplimentado los pasos legales y el proceso de participación ciudadana, como la audiencia pública y la recolección de avales.