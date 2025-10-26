Elecciones 2025: todo lo que tenés que saber para ir a votar

elecciones 2025 en mendoza errores trampa boleta unica Boleta Única Papel y dos urnas: una nacional y la otra provincial.

Dónde voto y los horarios de las elecciones 2025

La Justicia Nacional Electoral habilitó la consulta del padrón (ingresá aquí) para saber escuela, mesa y orden. Los comicios son de 8 a 18, como siempre, y los resultados oficiales comenzarán a difundirse desde las 21.

Si llegás a las 17:59, te tienen que dejar entrar a la escuela y votarás conforme avance la fila de tu mesa. De todos modos, para no perjudicar el operativo electoral, se recomienda tomar las precauciones necesarias y llegar al establecimiento con tiempo.

Además, rige el régimen de multas por no votar y existen pasos para justificar la no emisión del voto a causa de la distancia, discapacidad o enfermedad.

El voto este domingo en Mendoza, con dos boletas y dos urnas

En Mendoza vas a recibir dos Boletas Únicas Papel:

La celeste para cargos nacionales (diputados nacionales). Y la verde para cargos provinciales y municipales (según el distrito).

boleta única papel.jpg La Boleta Única Papel, protagonista de las elecciones legislativas en todo el país. Imagen ilustrativa.

Habrá dos biombos en el aula para agilizar y también dos urnas (celeste y verde). Si no marcás, es voto en blanco; si marcás más de una opción en la misma categoría, es nulo.

De todos modos, si en la boleta provincial marcás la opción "lista completa" y luego marcás un candidato individual de la misma lista, el voto sigue siendo válido, porque estás ratificando tu intención de más arriba. En cambio si marcás lista completa de un partido y luego un concejal de otro partido, el voto es nulo en esa categoría de concejal.

Si tu voto es confuso y genera debate entre los fiscales, puede ser recurrido.

Y un punto importante a resaltar es que si te equivocás podés pedir otra boleta.

No hace falta que lleves lapicera, te van a dar una en la mesa. Y lo recomendable es emitir voto con la tradicional cruz (X) en el casillero elegido para evitar confusiones.

Las boletas deben plegarse antes de ser introducidas en sus respectivas urnas.

Veda electoral: qué se puede hacer y qué no

La veda comenzó a las 8 del viernes y terminará a las 21 del domingo. Durante la veda no están permitidos los actos públicos de campaña ni distribución de propaganda.

En tanto, no se pueden publicar encuestas, sondeos ni proyecciones hasta las 21 del domingo, horario en el que se esperan los primeros resultados oficiales.

elecciones, veda electoral, alcohol Desde las 20 del sábado y hasta las 21 del domingo, nada de compra y venta de alcohol. Imagen ilustrativa.

Hay que destacar que no se venden bebidas alcohólicas desde las 20 del sábado y hasta las 21 del domingo. Y que los boliches no abren sus puertas.

En redes sociales puede circular lo ya publicado, pero no se pueden hacer nuevas acciones proselitistas.

Candidatos y categorías en Mendoza

Se vota para diputados nacionales, senadores y diputados provinciales, y en 12 de 18 municipios también concejales.

En esta guía de candidatos están detallados los frentes, las secciones y las cabezas de lista, además de las listas completas por categoría, municipio y fuerza.

candidatos legislativas Mendoza Los principales candidatos al Congreso Nacional por Mendoza.

En el plano nacional, Mendoza renovará 5 diputados nacionales.

ELECCIONES LEGISLATIVAS 2025 CARGOS NACIONALES A RENOVAR

Checklist exprés para el día de las elecciones