Este domingo 26 de octubre se celebran las elecciones legislativas 2025 en Argentina: se eligen representantes para Concejos Deliberantes, la Legislatura provincial y el Congreso de la Nación. En Mendoza hay 1,5 millones de votantes, distribuidos en más de 4.400 mesas y 644 escuelas. Guaymallén concentra el mayor padrón; le siguen Las Heras, Godoy Cruz, Maipú y San Rafael.
Elecciones 2025: todo lo que tenés que saber para ir a votar
Horarios, padrón, boletas, veda y candidatos: una guía rápida para votar este domingo 26 de octubre en Mendoza sin perder tiempo ni cometer errores
A nivel nacional, se renuevan 127 bancas de Diputados y 24 de Senadores (en Mendoza no se eligen candidatos al Senado de la Nación esta vez). En tanto, en la provincia se renuevan 24 diputados y 19 senadores, mientras que 12 municipios eligen concejales.
A su vez, más de 50.000 jóvenes de entre 16 y 18 años están habilitados para ir a votar en Mendoza.
Dónde voto y los horarios de las elecciones 2025
La Justicia Nacional Electoral habilitó la consulta del padrón (ingresá aquí) para saber escuela, mesa y orden. Los comicios son de 8 a 18, como siempre, y los resultados oficiales comenzarán a difundirse desde las 21.
Si llegás a las 17:59, te tienen que dejar entrar a la escuela y votarás conforme avance la fila de tu mesa. De todos modos, para no perjudicar el operativo electoral, se recomienda tomar las precauciones necesarias y llegar al establecimiento con tiempo.
Además, rige el régimen de multas por no votar y existen pasos para justificar la no emisión del voto a causa de la distancia, discapacidad o enfermedad.
El voto este domingo en Mendoza, con dos boletas y dos urnas
En Mendoza vas a recibir dos Boletas Únicas Papel:
La celeste para cargos nacionales (diputados nacionales). Y la verde para cargos provinciales y municipales (según el distrito).
Habrá dos biombos en el aula para agilizar y también dos urnas (celeste y verde). Si no marcás, es voto en blanco; si marcás más de una opción en la misma categoría, es nulo.
De todos modos, si en la boleta provincial marcás la opción "lista completa" y luego marcás un candidato individual de la misma lista, el voto sigue siendo válido, porque estás ratificando tu intención de más arriba. En cambio si marcás lista completa de un partido y luego un concejal de otro partido, el voto es nulo en esa categoría de concejal.
Si tu voto es confuso y genera debate entre los fiscales, puede ser recurrido.
Y un punto importante a resaltar es que si te equivocás podés pedir otra boleta.
No hace falta que lleves lapicera, te van a dar una en la mesa. Y lo recomendable es emitir voto con la tradicional cruz (X) en el casillero elegido para evitar confusiones.
Las boletas deben plegarse antes de ser introducidas en sus respectivas urnas.
Veda electoral: qué se puede hacer y qué no
La veda comenzó a las 8 del viernes y terminará a las 21 del domingo. Durante la veda no están permitidos los actos públicos de campaña ni distribución de propaganda.
En tanto, no se pueden publicar encuestas, sondeos ni proyecciones hasta las 21 del domingo, horario en el que se esperan los primeros resultados oficiales.
Hay que destacar que no se venden bebidas alcohólicas desde las 20 del sábado y hasta las 21 del domingo. Y que los boliches no abren sus puertas.
En redes sociales puede circular lo ya publicado, pero no se pueden hacer nuevas acciones proselitistas.
Candidatos y categorías en Mendoza
Se vota para diputados nacionales, senadores y diputados provinciales, y en 12 de 18 municipios también concejales.
En esta guía de candidatos están detallados los frentes, las secciones y las cabezas de lista, además de las listas completas por categoría, municipio y fuerza.
En el plano nacional, Mendoza renovará 5 diputados nacionales.
Checklist exprés para el día de las elecciones
- Recordá que tenés que llevar el DNI físico (el que figura en el padrón o uno posterior). Tiene que ser el físico sí o sí, ya que no se permitirá el voto con constancia virtual como la de la app Mi Argentina.
- Consultá con tiempo en qué escuela, mesa y orden vas a votar para evitar demoras. Podés hacerlo acá.
- Recordá que en Mendoza vas a encontrar dos boletas (una celeste y la otra verde) y dos urnas.
- Respetá la veda (no se puede vender ni comprar alcohol desde las 20 del sábado y hasta las 21 del domingo). Nada de actos proselitistas.
- Si no votás, justificá en la Secretaría Electoral para evitar multas y trabas en futuros trámites.