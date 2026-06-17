La Selección argentina comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 al vencer por 3 a 0 a Argelia en el primer partido de la fase de grupos. Con una actuación estelar de Lionel Messi, autor de los tres goles del encuentro, el equipo dirigido por Lionel Scaloni dio una muestra de autoridad y se posicionó como uno de los candidatos a avanzar a los octavos de final.
Mundial de Fútbol 2026
El presidente Javier Milei celebró el triunfo de la Selección: "Vamos Argentina carajo"
Javier Milei se sumó a los festejos por la goleada de Argentina a Argelia en su debut en el Mundial
Tras el triunfo, el presidente Javier Milei se sumó a las celebraciones y publicó un breve mensaje en sus redes sociales.
"¡Vamos Argentina, carajo!", escribió el mandatario en su cuenta de X apenas finalizado el partido.
La publicación se viralizó rápidamente entre los hinchas que siguieron el estreno de la Albiceleste en Estados Unidos, Canadá y México, las tres sedes del certamen.