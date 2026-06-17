Otra racha que rompió la Selección argentina: primera victoria sudamericana en la Copa del Mundo 2026

Paraguay Estados Unidos

Paraguay tuvo una inesperada derrota, con goleada incluida, ante Estados Unidos, uno de los anfitriones, por 4 a 1 en el Sofi Stadium en Los Ángeles.

Brasil, al menos, sumó. Consiguió un empate 1 a 1 ante Marruecos en el MetLife Stadium en New Jersey.

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Ecuador era uno de los que tenía un arranque más "accesible", pero no pudo superar a Costa de Marfil y cayó 1 a 0.

En el caso de Uruguay, tenía la compleja prueba ante Arabia Saudita. Debido a la experiencia de Argentina en 2022, el equipo de Marcelo Bielsa llegaba con cautela. La Celeste comenzó perdiendo con gol de Abdulelah Al-Amri a los 41 del primer tiempo, y En el complemento, la garra charrúa salió a poner el pecho y el empate llegó en los pies de Maximiliano Araujo.

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Este martes, la Selección argentina rompió la tendencia, cambió la racha de las selecciones sudamericanas y Colombia buscará hacer lo propio ante Uzbekistán, este miércoles a las 23.