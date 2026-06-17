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Copa del Mundo 2026

Otra racha que rompió la Selección argentina: primera victoria sudamericana en la Copa del Mundo 2026

La Selección argentina ganó en el debut y Conmebol dejó de ser la única Confederación cuyos representantes no habían ganado en lo que va del Mundial 2026.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Messi y Argentina le dieron una alegría al continente.

Messi y Argentina le dieron una alegría al continente.

No había sido un buen comienzo de los representantes de Conmebol en esta Copa del Mundo 2026. Hasta este martes, las 4 selecciones sudamericanas que habían debutado no habían podido ganar y una vez más fue la Selección argentina la que dio la cara por el continente.

Las selecciones de CONMEBOL no habían podido sumar triunfos en la Copa del Mundo 2026, pero la Selección argentina rompió la tendencia goleando a Argelia y este miércoles Colombia tendrá la oportunidad de subirse a esa ola positiva.

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La primera alegr&iacute;a sudamericana en el Mundial 2026 fue la de la Selecci&oacute;n argentina.

La primera alegría sudamericana en el Mundial 2026 fue la de la Selección argentina.

El mal comienzo de las selecciones sudamericanas

Paraguay, Brasil, Ecuador y Uruguay no habían podido sumar victorias en sus respectivos debuts en representación del continente con un saldo de dos derrotas y dos empates.

Paraguay Estados Unidos

Paraguay tuvo una inesperada derrota, con goleada incluida, ante Estados Unidos, uno de los anfitriones, por 4 a 1 en el Sofi Stadium en Los Ángeles.

Brasil, al menos, sumó. Consiguió un empate 1 a 1 ante Marruecos en el MetLife Stadium en New Jersey.

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Ecuador era uno de los que tenía un arranque más "accesible", pero no pudo superar a Costa de Marfil y cayó 1 a 0.

En el caso de Uruguay, tenía la compleja prueba ante Arabia Saudita. Debido a la experiencia de Argentina en 2022, el equipo de Marcelo Bielsa llegaba con cautela. La Celeste comenzó perdiendo con gol de Abdulelah Al-Amri a los 41 del primer tiempo, y En el complemento, la garra charrúa salió a poner el pecho y el empate llegó en los pies de Maximiliano Araujo.

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Este martes, la Selección argentina rompió la tendencia, cambió la racha de las selecciones sudamericanas y Colombia buscará hacer lo propio ante Uzbekistán, este miércoles a las 23.

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