En vivo: la Selección argentina debuta en el Mundial 2026 ante Argelia, en Kansas City

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La probable formación de Argentina

Los once titulares de Argentina serían Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

El estadio espera por Argentina y Argelia

El "Kansas City Stadium" abrió sus puertas en 1972 y es la sede más antigua que tendrá movimiento futbolístico en suelo estadounidense. Dicho complejo posee lugar para más de 70.000 personas, siendo uno de los más grandes de todo el certamen (se ubica cómo el quinto estadio con mayor capacidad).

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El mensaje de un campeón del mundo para la Selección

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Invasión celeste y blanca en Kansas City

Cientos de hinchas llegaron en las últimas horas a Kansas City para alentar a la Selección argentina en el encuentro ante Argelia que marcará el debut en el Mundial 2026.

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El mensaje de Di María para La Scaloneta

"HOY ARRANCA UNA NUEVA ILUSIÓN y solo quiero decirles con la mano en el corazón , que estamos con ustedes hasta el fin del mundo. Sé lo que se siente estar ahí y ahora se lo que siente ser solamente un hincha, y puedo decirles que esa ilusión que hoy tienen, la tenemos todos los Argentinos. Los quiero mucho y vamos por todo . VAMOS ARGENTINA!!".

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La cábala de Chiqui Tapia con Messi y De Paul

"TODOS JUNTOS. Por mi bandera la vida yo doy", indicó el Chiqui Tapia en Twitter para publicar la foto-cábala tomando mate con Messi y De Paul.