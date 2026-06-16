¡Messi, histórico! Triplete y máximo goleador en la historia de los Mundiales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/2067054753478025577&partner=&hide_thread=false ¡GOOOL DE ARGENTINA! Leo Messi hace una de las suyas y clava un golazo para abrir el marcador



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En el complemento, 15 minutos le bastaron para aumentar su cuenta personal y llegar a 15 en la historia de la Copa del Mundo. Alexis MacAllister remató, el arquero dio rebote y el 10, de derecha, la empujó al gol.

El tercero de la Selección argentina llegó, una vez más, de la mano de Lionel Messi. Como a lo largo de su carrera, se perfiló de la derecha hacia el centro y acomodó la pelota junto al palo con el borde interno de su botín izquierdo.

Quiénes fueron los primeros goleadores de la Selección argentina en cada Mundial

La de este martes por la noche significó la 19ª presencia en una Copa del Mundo desde aquella primera edición de 1930. En esta ocasión, Lionel Messi fue el encargado de convertir el primer gol de la Selección argentina.

En este contexto miraremos hacia atrás para repasar, uno por uno, el primer gol del seleccionado en cada Mundial aunque en 1982 y 1990 ese tanto llegó en el segundo encuentro.

Mundial 1930 - Luis Monti

Mundial 1934 - Ernesto Bellis

Mundial 1958 - Oreste Corbatta

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/2067070834917667298&partner=&hide_thread=false ¡GOOOL DE ARGENTINA! Leo Messi aparece por duplicado y mete el segundo de la noche



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Mundial 1962 - Héctor Facundo

Mundial 1966 - Luis Artime

Mundial 1974 - Ramón Heredia

Mundial 1978 - Leopoldo Jacinto Luque

Mundial 1982 - Daniel Bertoni

Mundial 1986 - Jorge Valdano

Mundial 1990 - Pedro Troglio

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/2067074878331600997&partner=&hide_thread=false ¡HAT-TRICK DE MESSI! Goleada de Argentina, alcanza a Klose como máximo goleador y tenés que cerrar el estadio



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Mundial 1994 - Gabriel Batistuta

Mundial 1998 - Gabriel Batistuta

Mundial 2002 - Gabriel Batistuta

Mundial 2006 - Hernán Crespo

Mundial 2010 - Gabriel Heinze

Mundial 2014 - Sead Kolašinac (Gol en contra)

Mundial 2018 - Sergio Agüero

Mundial 2022 - Lionel Messi

Mundial 2026 - Lionel Messi

Los goleadores de la Copa del Mundo

Con el triplete de Lionel Messi ante Argelia, así está la tabla de goleadores de la Copa del Mundo: