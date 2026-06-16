¡Messi, histórico! Triplete y máximo goleador en la historia de los Mundiales

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En el complemento, 15 minutos le bastaron para aumentar su cuenta personal y llegar a 15 en la historia de la Copa del Mundo. Alexis MacAllister remató, el arquero dio rebote y el 10, de derecha, la empujó al gol.
El tercero de la Selección argentina llegó, una vez más, de la mano de Lionel Messi. Como a lo largo de su carrera, se perfiló de la derecha hacia el centro y acomodó la pelota junto al palo con el borde interno de su botín izquierdo.
Quiénes fueron los primeros goleadores de la Selección argentina en cada Mundial
La de este martes por la noche significó la 19ª presencia en una Copa del Mundo desde aquella primera edición de 1930. En esta ocasión, Lionel Messi fue el encargado de convertir el primer gol de la Selección argentina.
En este contexto miraremos hacia atrás para repasar, uno por uno, el primer gol del seleccionado en cada Mundial aunque en 1982 y 1990 ese tanto llegó en el segundo encuentro.
- Mundial 1930 - Luis Monti
- Mundial 1934 - Ernesto Bellis
- Mundial 1958 - Oreste Corbatta
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- Mundial 1962 - Héctor Facundo
- Mundial 1966 - Luis Artime
- Mundial 1974 - Ramón Heredia
- Mundial 1978 - Leopoldo Jacinto Luque
- Mundial 1982 - Daniel Bertoni
- Mundial 1986 - Jorge Valdano
- Mundial 1990 - Pedro Troglio
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- Mundial 1994 - Gabriel Batistuta
- Mundial 1998 - Gabriel Batistuta
- Mundial 2002 - Gabriel Batistuta
- Mundial 2006 - Hernán Crespo
- Mundial 2010 - Gabriel Heinze
- Mundial 2014 - Sead Kolašinac (Gol en contra)
- Mundial 2018 - Sergio Agüero
- Mundial 2022 - Lionel Messi
- Mundial 2026 - Lionel Messi
Los goleadores de la Copa del Mundo
Con el triplete de Lionel Messi ante Argelia, así está la tabla de goleadores de la Copa del Mundo:
- Lionel Messi: 16 goles
- Miroslav Klose: 16
- Ronaldo Nazário: 15
- Kylian Mbappé: 14
- Gerd Müller: 14
- Just Fontaine: 13
- Pelé: 12