La Selección argentina inció la defensa del título obtenido en el Mundial de Qatar 2022, en el partido frente a Argelia, por la primera fecha del Grupo J. Al término del primer tiempo, el equipo de Lionel Scaloni gana por la mínima gracias al gol de Lionel Messi.
Los mejores memes de la Selección argentina vs Argelia en el debut del Mundial 2026
El debut mundialista de la Selección argentina también se jugó en las redes sociales. Los mejores memes del debut frente a Argelia
Más allá de este partido, en el Mundial 2026 el conjunto albiceleste tiene en el horizonte los partidos ante Austria y Jordania, que se disputarán el lunes 22 de junio y el sábado 27 de junio, respectivamente.
Los mejores memes del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026
Como suele ocurrir cada vez que la “Albiceleste” sale a escena, los hinchas argentinos activaron el “modo meme” desde temprano, con posteos que combinaron una mezcla de sensaciones.
Entre las tendencias más repetidas aparecen las clásicas cargadas sobre los supuestos nervios del debut o la fase de grupos, el prode, los otros rivales y la figura de Lionel Messi como principal.
Ya en el desarrollo, comenzaron a verse imágenes y tweets vinculados al partido, haciendo referencia a distintas jugadas y rendimientos. Respasá los mejores y los más ingeniosos.