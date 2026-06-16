Los mejores memes de la Selección argentina vs Argelia en el debut del Mundial 2026

Más allá de este partido, en el Mundial 2026 el conjunto albiceleste tiene en el horizonte los partidos ante Austria y Jordania, que se disputarán el lunes 22 de junio y el sábado 27 de junio, respectivamente.

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Los mejores memes del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Como suele ocurrir cada vez que la “Albiceleste” sale a escena, los hinchas argentinos activaron el “modo meme” desde temprano, con posteos que combinaron una mezcla de sensaciones.