Este martes le llegó el turno del debut a la Selección Argentina en la Copa Mundial de Fútbol 2026, empezando el camino de la defensa del título de campeón logrado en Qatar 2022. EL rival en este primer partido del Grupo J es Argelia, y los fanáticos mendocinos desafiaron el frío y decidieron verlo en lugares públicos.
MUNDIAL 2026
Debuta la Selección Argentina en el Mundial 2026 y los hinchas mendocinos lo viven a full
Este martes la Selección Argentina enfrenta a Argelia en su debut en el Mundial 2026 y miles de hinchas mendocinos lo viven en las calles
Uno de los puntos de encuentro más concurridos fue la calle Arístides Villanueva, donde los hinchas se repartieron entre los muchos establecimientos gastronómicos para disfrutar el encuentro disputado en Kansas City en grupo, con un ambiente bien de cancha.