Invasión celeste y blanca en Kansas City para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026

Si bien hay grupos de argelinos, los argentinos se hacen notar en todo momento y contagian con su alegría amenizando la larga previa ya que el partido se iniciará a las 20 hora local, las 22 en nuestro país.

Vive en Nueva York, desde hace 45 años, y viajó para alentar a la Selección

Embed - ¡Así vive este HINCHA ARGENTINO la previa al DEBUT de la Selección en el Mundial 2026!

Lejos de los incidentes registrados en Time Square, todo transcurre con normalidad y con el clima mundialista que muchos reclamábamos en los días previos al que será el primero de los 6 encuentros que tendrán lugar en esta sede.

Una familia mendocina en Kansas City

Embed - ¡De Mendoza al Mundo!: una familia MENDOCINA dice PRESENTE a la espera del DEBUT de la Scaloneta

Kansas City, la base de operaciones de la Selección argentina

La Selección argentina está instalada desde el 31 de mayo en Kansas City y su concentración seguirá siendo el Hotel Origin aún cuando los próximos partidos serán en Dallas.

La Scaloneta viajará el domingo para jugar con Austria el lunes 22 de junio a las 14 hora argentina, retornará a Kansas City y volverá a viajar a Dallas el viernes 26 para jugar con Jordania el sábado 27 de desde las 23 de nuestro país.