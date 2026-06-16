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Invasión celeste y blanca en Kansas City para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026

Cientos de hinchas llegaron en las últimas horas a Kansas City para alentar a la Selección argentina en el encuentro ante Argelia que marcará el debut en el Mundial 2026.

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Kansas City está vestida de celeste y blanco.

Kansas City está vestida de celeste y blanco.

(Enviado especial) Cientos de hinchas llegaron en las últimas horas a Kansas City para alentar a la Selección argentina en el encuentro ante Argelia que marcará el debut en el Mundial 2026.

Confirmando la tendencia del fin de semana, y evidenciado en el banderazo de este lunes, los hinchas del equipo que dirige Lionel Scaloni invadieron la ciudad y alteraron su tranquilidad habitual en una jornada que amaneció nublada y con algo de lluvia, pero luego se mantuvo a pleno sol y a la hora del partido se esperan unos 24 grados, temperatura ideal teniendo en cuenta la época y el calor que hizo en días anteriores.

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Miles de argentinos llegaron desde distintos puntos del país y del mundo a Kansas City para alentar a la Selección argentina.

Miles de argentinos llegaron desde distintos puntos del país y del mundo a Kansas City para alentar a la Selección argentina.

Con optimismo, entusiasmo y todo el folklore de canciones, camisetas y banderas, los fanáticos tiñeron de celeste y blanco las calles de Kansas City a la espera del encuentro y todo indica que serán amplia mayoría en el Arrowhead Stadium a la hora del partido.

Si bien hay grupos de argelinos, los argentinos se hacen notar en todo momento y contagian con su alegría amenizando la larga previa ya que el partido se iniciará a las 20 hora local, las 22 en nuestro país.

Vive en Nueva York, desde hace 45 años, y viajó para alentar a la Selección

Embed - ¡Así vive este HINCHA ARGENTINO la previa al DEBUT de la Selección en el Mundial 2026!

Lejos de los incidentes registrados en Time Square, todo transcurre con normalidad y con el clima mundialista que muchos reclamábamos en los días previos al que será el primero de los 6 encuentros que tendrán lugar en esta sede.

Una familia mendocina en Kansas City

Embed - ¡De Mendoza al Mundo!: una familia MENDOCINA dice PRESENTE a la espera del DEBUT de la Scaloneta

Kansas City, la base de operaciones de la Selección argentina

La Selección argentina está instalada desde el 31 de mayo en Kansas City y su concentración seguirá siendo el Hotel Origin aún cuando los próximos partidos serán en Dallas.

La Scaloneta viajará el domingo para jugar con Austria el lunes 22 de junio a las 14 hora argentina, retornará a Kansas City y volverá a viajar a Dallas el viernes 26 para jugar con Jordania el sábado 27 de desde las 23 de nuestro país.

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