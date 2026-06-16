(Enviado especial) Miles de hinchas argentinos participaron de un multitudinario banderazo en Kansas City en la antesala del debut de la Selección argentina frente a Argelia por el Mundial 2026, en una muestra de apoyo que tiñó de celeste y blanco las calles de la primera ciudad estadounidense en la que se presentarán los campeones de Qatar durante la máxima competencia.
Banderazo multitudinario de los hinchas argentinos en Kansas City antes del debut
Miles de hinchas argentinos participaron de un multitudinario banderazo en Kansas City en la antesala del debut de la Selección argentina frente a Argelia
Con camisetas, banderas, bombos y cánticos, los simpatizantes se reunieron en las inmediaciones del centro de la ciudad, más precisamente en Mill Creek Park, y protagonizaron una verdadera fiesta a pocas horas del estreno del equipo dirigido por Lionel Scaloni en la Copa del Mundo frente a los africanos, que tendrá lugar este martes desde las 22:00 hora argentina en el Arrowhead Stadium.
Fanáticos llegados desde distintos puntos del país y también residentes en Estados Unidos participaron de la convocatoria, que se extendió durante varias horas y estuvo marcada por un clima de entusiasmo y expectativa en la ciudad donde la Selección argentina montó su base de operaciones en este Mundial 2026.
El partido marcará el comienzo del camino de la “Albiceleste” en el Grupo J del Mundial que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, donde también deberá enfrentar a Austria y Jordania en busca de la clasificación a la siguiente fase, aunque estos dos partidos se jugarán en Dallas.
Messi, el preferido de los hinchas
La presencia de Lionel Messi en el certamen volvió a ser uno de los principales focos de atención entre los hinchas, que aprovecharon la jornada para alentar al capitán y expresar su confianza en una nueva actuación destacada del conjunto nacional.
Mientras tanto, Scaloni ultima detalles para el encuentro frente a Argelia y mantiene algunas dudas en la formación titular, aunque el cuerpo técnico transmitió tranquilidad y optimismo de cara al inicio del torneo.