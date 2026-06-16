Banderazo multitudinario de los hinchas argentinos en Kansas City antes del debut

"Los hinchas argentinos llenaron el Mill Creek Park con cánticos y asado la noche anterior al partido inaugural de los campeones defensores contra Argelia en la Copa Mundial de la FIFA. Los hinchas argentinos describieron el ambiente en la concentración previa al Mundial como "mágico" y "muy argentino". (Kansas City Star) "Los hinchas argentinos llenaron el Mill Creek Park con cánticos y asado la noche anterior al partido inaugural de los campeones defensores contra Argelia en la Copa Mundial de la FIFA. Los hinchas argentinos describieron el ambiente en la concentración previa al Mundial como "mágico" y "muy argentino". (Kansas City Star)

El partido marcará el comienzo del camino de la “Albiceleste” en el Grupo J del Mundial que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, donde también deberá enfrentar a Austria y Jordania en busca de la clasificación a la siguiente fase, aunque estos dos partidos se jugarán en Dallas.

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Messi, el preferido de los hinchas

La presencia de Lionel Messi en el certamen volvió a ser uno de los principales focos de atención entre los hinchas, que aprovecharon la jornada para alentar al capitán y expresar su confianza en una nueva actuación destacada del conjunto nacional.

Mientras tanto, Scaloni ultima detalles para el encuentro frente a Argelia y mantiene algunas dudas en la formación titular, aunque el cuerpo técnico transmitió tranquilidad y optimismo de cara al inicio del torneo.