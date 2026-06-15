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El Mono Navarro Montoya en el Mundial 2026: "Argentina es, para mí, la mejor selección del mundo"

El Mono Navarro Montoya dialogó con Diario UNO en la previa del debut de la Selección argentina ante Argelia.

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
El Mono Navarro Montoya en Kansas.

El Mono Navarro Montoya en Kansas.

(Enviado especial) En la sala de prensa en un Mundial uno suele cruzarse con figuras que fueron protagonistas y actualmente viviendo la máxima cita del fútbol desde otro lado, como comentaristas, y una de esas leyendas es el Mono Carlos Fernando Navarro Montoya quien llegó a Kansas City para trabajar en una radio y dialogó con Diario UNO después de escuchar la palabra de Lionel Scaloni y en la previa del debut de la Selección argentina ante Argelia.

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El Mono le tiene confianza a Argentina y al Dibu.

El Mono le tiene confianza a Argentina y al Dibu.

- ¿Cómo ves a la Selección argentina?

- Argentina es para mí la mejor selección del mundo. Desde hace años a esta parte está sin duda entre las mejores. Ahora, esto no es garantía de éxito, ¿no? Todos sabemos que lo difícil que es imponerse en un mundial, pero eso lo tiene claro Scaloni, lo repite constantemente. De hecho, hoy en la conferencia de prensa lo hizo, lo tienen claro los futbolistas también, así que saben que en el fútbol lo más difícil que hay después de ganar es ganar nuevamente, ¿no?

- Conocedor del puesto como pocos, ¿cuánto puede influir la fractura que tiene en su dedo anular el Dibu Martínez?

- Seguramente va a jugar con dolor, seguramente tendrá alguna molestia, pero el Dibu tiene una cabeza muy fuerte y en segundo lugar está recuperado, está bien de la fractura, es normal que tenga alguna molestia, algún dolor, pero no va a tener inconveniente.

Embed - El Mono Navarro Montoya le tiene a la Argentina y al Dibu en el Mundial 2026

- Carlos, ¿le gustan las nuevas normas de la FIFA? Algunas en particular afectan a los arqueros con el tiempo de tenencia de la pelota. Hay también un pequeño entretiempo en el primer tiempo, en el segundo tiempo. ¿Le gusta?

- No, la interrupción en el medio de los partidos, salvo por el tema del calor, que me parece correcto, porque tiene que ver con una cuestión que tiene que ver con la salud de los futbolistas. Después cuando se interrumpe, no, no me gusta, no me gusta. Me parece totalmente fuera de contexto interrumpir un partido con todo lo que conlleva el ritmo de un partido y después las otras medidas que buscan agilizar el juego, que no se pierda tiempo, me parece muy buenas.

- ¿Te sorprendió lo de España?

- Me sorprendió el resultado. Ahora, quien vio el partido se visualiza claramente que España mereció ganar, que fue muy superior. El arquero hizo un grandísimo encuentro, el arquero rival y la falta de efectividad de los futbolistas españoles en el área hizo que el resultado fuera un resultado inesperado.

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