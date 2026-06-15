Lionel Scaloni, antes de su segundo Mundial como DT de la Selección argentina: "Llegamos en un buen momento"

A hora de iniciar su segundo Mundial consecutivo como DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni brindó su habitual conferencia de prensa previa a cada partido en la que manifestó:
A hora de iniciar su segundo Mundial consecutivo como DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni brindó su habitual conferencia de prensa
A hora de iniciar su segundo Mundial consecutivo como DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni brindó su habitual conferencia de prensa previa a cada partido en la que manifestó:
Después de la palabra de Nicolás Otamendi, Scaloni respondió ante los medios con la tranquilidad de siempre: "Estamos tranquilos y enfrentaremos a un buen equipo. Llegamos en un buen momento".
Sorprendido y emocionado por la presencia como periodistas de dos amigos como Martín Palermo y el brasileño Djalminha, el DT manifestó: "Estamos de la misma manera que el primer día; equilibrio es la palabra. Intentamos lo mejor para la Selección, para nuestro país. Más allá de los resultados, hemos mantenido la tranquilidad y el compromiso".
Como era de esperar, el entrenador no confirmó el equipo titular para el encuentro de este martes ante Argelia, pero si se animó a decir: "Emiliano (Martínez) está bien. Si todo sigue bien, creo que va a jugar".
En el estadio Arrowhead, donde será el debut, y previo a la última práctica de este lunes en el Sporting Kansas City, Scaloni expresó: "Siempre probamos variantes, son situaciones que se pueden dar de inicio o durante el partido. La esencia del equipo será la misma, pero sí hemos probado opciones".
La presión: "En los últimos años hemos llegado a esta situación porque pudimos descomprimir un poco. Jugar tranquilos fue la clave. Y sí en todo caso se siente tensión, les pasa a todos, pero es importante sentirse orgullosos de dar todo pase lo que pase".
Messi: "Leo (Messi) siempre ha estado y siempre fue fundamental, ahora lo será aún más y se lo ve bien".
Julián Álvarez: "Julián (Álvarez) tuvo el problema en el tobillo pero ha dado fruto su recuperación y para mañana está disponible y es opción".
Argelia: "Creo que vamos a enfrentar a una buena selección, Argelia ha hecho mérito para estar en el Mundial. Hubo partidos ya que demuestran que en esta copa no hay partidos fáciles".
Kansas: "La ciudad de Kansas nos ha recibido muy bien. Hace calor pero para los entrenamientos está bien y el centro de trabajo nuestro es impecable".
Scaloni igualará este martes a Juan Carlos Lorenzo, César Luis Menotti y Carlos Bilardo como los únicos que dirigieron en dos mundiales consecutivos a la Selección argentina, ya había igualado a Menotti y Bilardo siendo campeón en Qatar y espera repetir lo que hizo este último al jugar dos finales seguidas en 1986 y 1990.