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Lionel Scaloni, antes de su segundo Mundial como DT de la Selección argentina: "Llegamos en un buen momento"

A hora de iniciar su segundo Mundial consecutivo como DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni brindó su habitual conferencia de prensa

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Solo 3 DT dirigieron dos mundiales seguidos a la Selección.

Solo 3 DT dirigieron dos mundiales seguidos a la Selección.

A hora de iniciar su segundo Mundial consecutivo como DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni brindó su habitual conferencia de prensa previa a cada partido en la que manifestó:

Después de la palabra de Nicolás Otamendi, Scaloni respondió ante los medios con la tranquilidad de siempre: "Estamos tranquilos y enfrentaremos a un buen equipo. Llegamos en un buen momento".

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Lionel Scaloni quiere igualar a Bilardo y jugar dos finales seguidas del Mundial con la Selección argentina.

Lionel Scaloni quiere igualar a Bilardo y jugar dos finales seguidas del Mundial con la Selección argentina.

Sorprendido y emocionado por la presencia como periodistas de dos amigos como Martín Palermo y el brasileño Djalminha, el DT manifestó: "Estamos de la misma manera que el primer día; equilibrio es la palabra. Intentamos lo mejor para la Selección, para nuestro país. Más allá de los resultados, hemos mantenido la tranquilidad y el compromiso".

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Como era de esperar, el entrenador no confirmó el equipo titular para el encuentro de este martes ante Argelia, pero si se animó a decir: "Emiliano (Martínez) está bien. Si todo sigue bien, creo que va a jugar".

En el estadio Arrowhead, donde será el debut, y previo a la última práctica de este lunes en el Sporting Kansas City, Scaloni expresó: "Siempre probamos variantes, son situaciones que se pueden dar de inicio o durante el partido. La esencia del equipo será la misma, pero sí hemos probado opciones".

Breves de Scaloni antes del Mundial 2026

La presión: "En los últimos años hemos llegado a esta situación porque pudimos descomprimir un poco. Jugar tranquilos fue la clave. Y sí en todo caso se siente tensión, les pasa a todos, pero es importante sentirse orgullosos de dar todo pase lo que pase".

Messi: "Leo (Messi) siempre ha estado y siempre fue fundamental, ahora lo será aún más y se lo ve bien".

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Julián Álvarez: "Julián (Álvarez) tuvo el problema en el tobillo pero ha dado fruto su recuperación y para mañana está disponible y es opción".

Argelia: "Creo que vamos a enfrentar a una buena selección, Argelia ha hecho mérito para estar en el Mundial. Hubo partidos ya que demuestran que en esta copa no hay partidos fáciles".

Kansas: "La ciudad de Kansas nos ha recibido muy bien. Hace calor pero para los entrenamientos está bien y el centro de trabajo nuestro es impecable".

Los DT de la Selección argentina en mundiales

Scaloni igualará este martes a Juan Carlos Lorenzo, César Luis Menotti y Carlos Bilardo como los únicos que dirigieron en dos mundiales consecutivos a la Selección argentina, ya había igualado a Menotti y Bilardo siendo campeón en Qatar y espera repetir lo que hizo este último al jugar dos finales seguidas en 1986 y 1990.

  • Uruguay 1930 Francisco Olazar y Juan José Tramutola
  • 1934 Felipe Pascucci (italiano)
  • Suecia 1958 Guillermo Stábile
  • Chile 1962 Juan Carlos "Toto" Lorenzo
  • Inglaterra 1966 Juan Carlos "Toto" Lorenzo
  • Alemania 1974 Vladislao Cap
  • Argentina 1978 César Luis Menotti
  • España 1982 César Luis Menotti
  • México 1986 Carlos Salvador Bilardo
  • Italia 1990 Carlos Salvador Bilardo
  • EE. UU. 1994 Alfio "Coco" Basile
  • Francia 1998 Daniel Passarella
  • Corea-Japón 2002 Marcelo Bielsa
  • Alemania 2006 José Néstor Pékerman
  • Sudáfrica 2010 Diego Armando Maradona
  • Brasil 2014 Alejandro Sabella
  • Rusia 2018 Jorge Sampaoli
  • Qatar 2022 Lionel Scaloni
  • Estados Unidos, México y Canadá 2026 Lionel Scaloni

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