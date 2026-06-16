"Ponele voluntad": la inesperada crítica a un jugador de la Selección argentina en pleno partido vs Argelia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sangrexeneize/status/2067052944076243192?s=48&partner=&hide_thread=false Ponele voluntad Montiel — SX (@SANGREXENEIZE) June 17, 2026

Los desajustes en el retroceso y algunas imprecisiones con la pelota colmaron la paciencia de los usuarios en X de forma inmediata.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ochoitasoy/status/2067052897511100874?s=48&partner=&hide_thread=false Montiel, te salvó el offside milímetrico

Estate atento loco!!! La espaldaaaaa. pic.twitter.com/AUOmcHgyDN — Ochoita (@OchoitaSoy) June 17, 2026

"Ponele voluntad, Montiel, rezaba uno de los comentarios del destacado twittero Sangre Xeneize. Esto demuestra que, para los hinchas, el estatus de héroe eterno por haber marcado el penal definitivo en Qatar 2022 quedó momentáneamente al margen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/0800cj/status/2067057050585084179?s=48&partner=&hide_thread=false En esta oportunidad me gustaría informarles que no me identifico con el jugador gonzalo Montiel — 0800CJ (@0800Cj) June 17, 2026

A pesar del murmullo digital y el asedio argelino por las bandas, la Selección argentina logró encauzar la historia rápidamente gracias a sus individualidades.

Messi apareció para callar las críticas y salvó a Montiel

Tras un gol anulado a instancias del VAR automático, Lionel Messi frotó la lámpara a los 17 minutos del primer tiempo y, con un remate de media distancia, clavó el 1-0 parcial con el que Argentina ya gana 1 a 0.