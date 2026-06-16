El debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 arrancó con las pulsaciones a mil. En suelo estadounidense, el equipo de Lionel Scaloni saltó a la cancha frente a Argelia con la chapa de campeón defensor, pero el exigente termómetro de las redes sociales no se tomó descanso.
"Ponele voluntad": la inesperada crítica a un jugador de la Selección argentina en pleno partido vs Argelia
El Mundial 2026 ya comenzó y los hinchas argentinos a se mostraron críticos con el rendimiento de un futbolista de la Selección argentina
Apenas rodó la pelota, un inesperado foco de debate se encendió en X (anteriormente Twitter) por una pérdida de marca de Gonzalo Montiel. La jugada terminó en gol Argelino pero, por suerte para todos, el delantero se encontraba en offside.
La impaciencia de los hinchas en el debut del Mundial 2026
El lateral derecho era una de las grandes incógnitas en la previa. Tras pelear el puesto mano a mano con Nahuel Molina durante los entrenamientos en Kansas, Scaloni se inclinó por el jugador de River para formar la defensa.
Los desajustes en el retroceso y algunas imprecisiones con la pelota colmaron la paciencia de los usuarios en X de forma inmediata.
"Ponele voluntad, Montiel, rezaba uno de los comentarios del destacado twittero Sangre Xeneize. Esto demuestra que, para los hinchas, el estatus de héroe eterno por haber marcado el penal definitivo en Qatar 2022 quedó momentáneamente al margen.
A pesar del murmullo digital y el asedio argelino por las bandas, la Selección argentina logró encauzar la historia rápidamente gracias a sus individualidades.
Messi apareció para callar las críticas y salvó a Montiel
Tras un gol anulado a instancias del VAR automático, Lionel Messi frotó la lámpara a los 17 minutos del primer tiempo y, con un remate de media distancia, clavó el 1-0 parcial con el que Argentina ya gana 1 a 0.