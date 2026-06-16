Los looks que eligieron las parejas de los jugadores de la Selección argentina para el debut en el Mundial

La Selección argentina debutó en el Mundial 2026 y no podían faltar a la cita las parejas de los integrantes del equipo nacional.
La Selección argentina debutó en el Mundial 2026 y no podían faltar a la cita las mujeres de los integrantes del equipo nacional.
La Selección argentina debutó en el Mundial 2026 y no podían faltar a la cita las parejas de los integrantes del equipo nacional.
Desde las mendocina Agustina Gandolfo, hasta Caro Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, las chicas compartieron en las redes sociales el look que eligieron para alentar al equipo de Lionel Scaloni en Kansas City.
ads
as