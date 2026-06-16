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Copa del Mundo 2026

Los looks que eligieron las parejas de los jugadores de la Selección argentina para el debut en el Mundial

La Selección argentina debutó en el Mundial 2026 y no podían faltar a la cita las mujeres de los integrantes del equipo nacional.

Por UNO
Agus Gandolfo con su familia, en Kansas.

Agus Gandolfo con su familia, en Kansas.

La Selección argentina debutó en el Mundial 2026 y no podían faltar a la cita las parejas de los integrantes del equipo nacional.

Desde las mendocina Agustina Gandolfo, hasta Caro Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, las chicas compartieron en las redes sociales el look que eligieron para alentar al equipo de Lionel Scaloni en Kansas City.

Agustina Gandolfo

agus gandolfo 1

Caro Calvagni

Embed - Caro Calvagni, lista para alentar a la Selección

Emma Ramírez

emma ramirez 1

Ludmila Isabella

ludmila isabella 1

Muriel López

muriel lopez

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