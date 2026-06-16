Nueva Zelanda, la selección peor rankeada por la FIFA del Mundial 2026, estuvo dos veces en ventaja pero no pudo sostener el resultado e igualó 2 a 2 con Irán en el debut de ambos en el Grupo G.
Mundial 2026: Nueva Zelanda, con Tim Payne de titular, empató con Irán en Los Ángeles
Nueva Zelanda, la selección peor rankeada por la FIFA del Mundial 2026, estuvo dos veces en ventaja pero no pudo sostener el resultado e igualó con Irán
En Los Ángeles, bajo estrictas medidas de seguridad, uno de los encuentros a priori más instrascendentes de la primera fase generó expectativa por ver a la selección iraní jugando en territorio estadounidense, en plena guerra, y también por la presencia del promocionado Tim Payne como titular en el conjunto oceánico.
Lo cierto es que Payne no hizo demasiado y la figura del encuentro fue Elijah Just, atacante del modesto Motherwell de Escocia, y autor de los dos goles que pusieron arriba a Nueva Zelanda a los 7' y a los 55'.
Irán, después de una mezcla de silbidos y aplausos en la ceremonia de los himnos, se repuso dos veces y lo igualó primero a los 32' a través de Ramir Rezaeian y luego a los 64' con gol de Mohammad Mohebi.
Lo que viene para Irán y Nueva Zelanda en el Mundial 2026
El empate deja a Irán y Nueva Zelanda con chances intactas de clasificarse a los 16avos de final aunque tendrán que cruzarse con dos equipos que en los papeles son superiores como Bélgica y Egipto que este lunes empataron 1 a 1.
El domingo 21 de junio continuará este grupo con dos partidos: Nueva Zelanda vs. Egipto a las 22, en Vancouver, e Irán vs. Bélgica a las 16 en Los Ángeles.