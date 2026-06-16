Mundial 2026: Nueva Zelanda, con Tim Payne de titular, empató con Irán en Los Ángeles

iran 1 Irán se repuso dos veces para sumar un punto en Los Ángeles.

Irán, después de una mezcla de silbidos y aplausos en la ceremonia de los himnos, se repuso dos veces y lo igualó primero a los 32' a través de Ramir Rezaeian y luego a los 64' con gol de Mohammad Mohebi.

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Lo que viene para Irán y Nueva Zelanda en el Mundial 2026

El empate deja a Irán y Nueva Zelanda con chances intactas de clasificarse a los 16avos de final aunque tendrán que cruzarse con dos equipos que en los papeles son superiores como Bélgica y Egipto que este lunes empataron 1 a 1.

El domingo 21 de junio continuará este grupo con dos partidos: Nueva Zelanda vs. Egipto a las 22, en Vancouver, e Irán vs. Bélgica a las 16 en Los Ángeles.