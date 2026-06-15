Egipto sorprendió en el inicio pero Bélgica lo pudo igualar en el debut de ambos en el Mundial 2026

futbol-mundial 2026-egipto-belgica-emam ashour Emam Ashour abrió el marcador con un zapatazo que puso en ventaja a Egipto en el primer tiempo.

Partidazo entre Egipto y Bélgica en Seattle

Muy temprano abrió el partido el seleccionado de Egipto, que dirige Hossam Hassan. Una buena acción con el ataque volcado sobre la banda derecha, permitió que asistieran hacia el medio a Emam Ashuour, que desde fuera del área rematara bajo y al palo derecho de Courtois y pusiera el 1 a 0 para los africanos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigasTopFutbol/status/2066603314368655517&partner=&hide_thread=false ES IMPECABLE EL DERECHAZO DE EMAM ASHOUR para la ventaja de Egipto ante Bélgica pic.twitter.com/wRSLzDzjCQ https://t.co/0vi0ig3wZS — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) June 15, 2026

A los 32' el arquero del Real Madrid salvó lo que sería el 2 a 0 para Egipto. remate de Ziko, bajo y al palo derecho, y Thibaut Courtois aprovechó sus 2 metros de altura, arrojándose y cacheteando al córner.

Diseño sin título (1)

Luego Bélgica se fue adueñando de la pelota y llevando peligro al arco egipcio, donde no faltó el peligro, pero si la puntería, lo que hizo que se fueran al descanso con marcador 1 a 0 para los africanos.

El complemento mostró lo mejor, con Bélgica lanzada en busca de la igualdad, con De Bruyne como punta de lanza, y Egiptó sin especular, devolviendo ataque por ataque, con Marmoush y Ashour, más alguna pincelada de Salah apurando a Courtois.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigasTopFutbol/status/2066620032189096232&partner=&hide_thread=false Finalmente no es anotación de Lukaku sino gol en propia puerta de Mohamed Hany



Bélgica consigue el empate ante Egipto pic.twitter.com/8wvvZ9LZyk https://t.co/2JfD7DMhoB — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) June 15, 2026

A los 66' llegó un desborde por derecha, con centro para el recién ingresado (menos de un minuto) Romelu Lukaku, que el lateral Mohamed Hany, con la punta del botín, descolocó a su arquero Oufa y puso la igualdad sobre su propia valla.

Luego de la igualdad, el trámite fue de ida y vuelta, con un poco más acciones para los europeos, hasta el pitazo final.

La síntesis de Egipto vs. Bélgica

Mundial 2026 -Grupo G- 1ª fecha

Árbitro: Ramón Abatti (Brasil) (Bueno).

Estadio: Seattle.

Egipto (1): Mostafa Shobeir; Mohamed Handy, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy, Ahmed Fatouh; Mohanad Lasheen, Marwan Ateya, Emam Ashour; Mohamed Salah, Omar Marmoush, Mostafa Ziko. DT: Hossam Hassan.

Bélgica (1): Thibaut Courtois; Thomas Meunier , Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Timothy Castagne; Amadou Onana, Youri Tielemans; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne; Jeremy Doku; Charles De Ketelaere. DT: Rudi García.

Goles: 19’ Ashour (E) y 66' Hany ,en contra (B).

Cambios: 11’ ST, Maxim De Cuyper (5) por Onana y Nicolas Raskin (5) por Castagne, 20’ ST, Romelu Lukaku (8) por De Ketelaere, 26’ ST Rami Rabia (5) por Ashour, 31’ ST Hamza Abdelkarim por Ziko y Ahmed Zizo por Salah, 35’ ST Hans Vanaken por De Bruyne y Matías Fernández Pardo por Doku, 43’ ST Ibrahim Adel por Fatouh y Tarek El Gebaly por Fathy.

Amonestados: Ateya, Castagne, Fatouh y De Cuyper,