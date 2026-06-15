Egipto sorprendió en el inicio pero Bélgica lo pudo igualar en el debut de ambos en el Mundial 2026

Los seleccionados de Egipto y Bélgica inauguraron este lunes el Grupo G, enfrentándose en el Lumen Field de la ciudad de Seattle, con el arbitraje del brasileño Ramon Abatti, y brindaron un partidazo llenó de emoción. Tras ir ganando desde el primer tiempo los egipcios, los belgas pudieron igualarlo en el complemento.
El Grupo G de la Copa Mundial de Fútbol 2026 está integrado también por Irán y Nueva Zelanda, que se enfrentarán este lunes a partir de las 22 -hora argentina- en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
A los 19' Emam Ashour abrió la cuenta y puso arriba a Egipto. En el complemento, a los 66' Mohamed Hany batió su propia valla cuando quiso anticipar a Lukaku, y e igualó para los belgas.
Partidazo entre Egipto y Bélgica en Seattle
Muy temprano abrió el partido el seleccionado de Egipto, que dirige Hossam Hassan. Una buena acción con el ataque volcado sobre la banda derecha, permitió que asistieran hacia el medio a Emam Ashuour, que desde fuera del área rematara bajo y al palo derecho de Courtois y pusiera el 1 a 0 para los africanos.
A los 32' el arquero del Real Madrid salvó lo que sería el 2 a 0 para Egipto. remate de Ziko, bajo y al palo derecho, y Thibaut Courtois aprovechó sus 2 metros de altura, arrojándose y cacheteando al córner.
Luego Bélgica se fue adueñando de la pelota y llevando peligro al arco egipcio, donde no faltó el peligro, pero si la puntería, lo que hizo que se fueran al descanso con marcador 1 a 0 para los africanos.
El complemento mostró lo mejor, con Bélgica lanzada en busca de la igualdad, con De Bruyne como punta de lanza, y Egiptó sin especular, devolviendo ataque por ataque, con Marmoush y Ashour, más alguna pincelada de Salah apurando a Courtois.
A los 66' llegó un desborde por derecha, con centro para el recién ingresado (menos de un minuto) Romelu Lukaku, que el lateral Mohamed Hany, con la punta del botín, descolocó a su arquero Oufa y puso la igualdad sobre su propia valla.
Luego de la igualdad, el trámite fue de ida y vuelta, con un poco más acciones para los europeos, hasta el pitazo final.
La síntesis de Egipto vs. Bélgica
Mundial 2026 -Grupo G- 1ª fecha
Árbitro: Ramón Abatti (Brasil) (Bueno).
Estadio: Seattle.
Egipto (1): Mostafa Shobeir; Mohamed Handy, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy, Ahmed Fatouh; Mohanad Lasheen, Marwan Ateya, Emam Ashour; Mohamed Salah, Omar Marmoush, Mostafa Ziko. DT: Hossam Hassan.
Bélgica (1): Thibaut Courtois; Thomas Meunier , Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Timothy Castagne; Amadou Onana, Youri Tielemans; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne; Jeremy Doku; Charles De Ketelaere. DT: Rudi García.
Goles: 19’ Ashour (E) y 66' Hany ,en contra (B).
Cambios: 11’ ST, Maxim De Cuyper (5) por Onana y Nicolas Raskin (5) por Castagne, 20’ ST, Romelu Lukaku (8) por De Ketelaere, 26’ ST Rami Rabia (5) por Ashour, 31’ ST Hamza Abdelkarim por Ziko y Ahmed Zizo por Salah, 35’ ST Hans Vanaken por De Bruyne y Matías Fernández Pardo por Doku, 43’ ST Ibrahim Adel por Fatouh y Tarek El Gebaly por Fathy.
Amonestados: Ateya, Castagne, Fatouh y De Cuyper,