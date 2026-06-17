Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina tras su estreno en el Mundial 2026

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina

La Selección argentina tendrá ahora poco menos de una semana de descanso antes de su nueva presentación en el Mundial 2026. Los de Lionel Scaloni verán acción nuevamente el próximo lunes.

Luego de la goleada ante Argelia, que significó comenzar con el pie derecho la defensa de la corona lograda en Qatar 2022, la Albiceleste tendrá tiempo antes de volver a jugar por los puntos.

La cita será el lunes 22 de junio a las 14 (hora de Argentina), ante Austria, en el &T Stadium. El recinto se encuentra ubicado en Arlington, Texas y alberga los partidos que los Dallas Cowboys disputan como locales en la NFL. Su capacidad es de 80.000 espectadores.

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En caso de sumar de a tres, la Selección argentina tendrá un pie en los 16avos de final del Mundial 2026. Cabe recordar que en esta edición, la cual cuenta con 48 equipos, el torneo se conforma de ocho partidos.

Lionel Messi, el máximo goleador en la historia de los Mundiales

Con el triplete de Lionel Messi ante Argelia, así está la tabla de goleadores de la Copa del Mundo: