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Copa del Mundo 2026

El DT de Suiza palpitó el duelo contra la Selección argentina en los cuartos de final: "No es invencible"

El entrenador de Suiza, Murat Yakin, se refirió al duelo frente a la Selección argentina en cuartos de final de la Copa del Mundo 2026

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
El entrenador de Suiza se refirió al duelo frente a la Selección argentina en cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. 

El entrenador de Suiza se refirió al duelo frente a la Selección argentina en cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. 

Suiza venció a Colombia por penales y se clasificó a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. En Vancouver, el elenco europeo se metió entre los ocho mejores equipos luego de 72 años. La última vez había sido en el Mundial de 1954, edición en la que fueron anfitriones y quedaron eliminados ante Austria.

En este Mundial 2026, Suiza será rival de la Selección argentina en cuartos de final y su entrenador, Murat Yakin, palpitó el cruce con el vigente campeón del Mundo.

El DT de Suiza habl&oacute; de la Selecci&oacute;n argentina como su rival de los cuartos de final del Mundial 2026.

El DT de Suiza habló de la Selección argentina como su rival de los cuartos de final del Mundial 2026.

Qué dijo el DT de Suiza sobre el duelo con la Selección argentina en cuartos de final de la Copa del Mundo 2026

En conferencia de prensa posterior al triunfo ante Colombia, el entrenador de Suiza afirmó: "Lo que corresponde es jugar contra el actual campeón. Es una oportunidad singular". Sin embargo, al profundizar sobre el duelo del próximo sábado frente a la Albiceleste, Murat Yakin agregó: "pero Argentina no es invencible. Por supuesto que trataremos de vencerlos".

Además, el entrenador europeo se refirió a los combates frente a equipos pertenecientes a CONMEBOL. "Conocemos la mentalidad de los equipos sudamericanos, todos los duelos son importantes".

Por otra parte, Ricardo Rodríguez, referente de la Selección de Suiza, fue mucho más elocuente al referirse al rival de cuartos de final. "Argentina es un equipazo, tiene jugadores muy fuertes, un buen entrenador y sabemos cómo juegan. Tiene a Messi, el mejor", ponderó el defensor que está disputando su cuarto Mundial.

En cuanto a la lesión en la rodilla de Johan Manzambi, máximo goleador de Suiza en la actual Copa del Mundo con tres anotaciones, Murat Yakin señaló: "No se puede curar en poco tiempo. No sabemos con exactitud qué tipo de lesión tiene. Si se puede, lo vamos a poner a jugar, pero tampoco nos queremos arriesgar". La baja del atacante se sumaría a la de Michel Aebischer y Luca Jaquez, futbolistas que se encuentran recuperándose de distintas afecciones físicas.

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