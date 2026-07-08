El DT de Suiza palpitó el duelo contra la Selección argentina en los cuartos de final: "No es invencible"

Además, el entrenador europeo se refirió a los combates frente a equipos pertenecientes a CONMEBOL. "Conocemos la mentalidad de los equipos sudamericanos, todos los duelos son importantes".

Por otra parte, Ricardo Rodríguez, referente de la Selección de Suiza, fue mucho más elocuente al referirse al rival de cuartos de final. "Argentina es un equipazo, tiene jugadores muy fuertes, un buen entrenador y sabemos cómo juegan. Tiene a Messi, el mejor", ponderó el defensor que está disputando su cuarto Mundial.

En cuanto a la lesión en la rodilla de Johan Manzambi, máximo goleador de Suiza en la actual Copa del Mundo con tres anotaciones, Murat Yakin señaló: "No se puede curar en poco tiempo. No sabemos con exactitud qué tipo de lesión tiene. Si se puede, lo vamos a poner a jugar, pero tampoco nos queremos arriesgar". La baja del atacante se sumaría a la de Michel Aebischer y Luca Jaquez, futbolistas que se encuentran recuperándose de distintas afecciones físicas.