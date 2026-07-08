Lo que debía ser una noche de festejos por el triunfo de la Selección argentina terminó en tragedia en la localidad bonaerense de Cañuelas, según reportaron los diarios nacionales. Un hombre de 46 años murió tras recibir un piedrazo en la cabeza cuando quedó en medio de una pelea callejera, pese a que no participaba de los disturbios.
Un hombre murió durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina en Buenos Aires
La víctima quedó en medio de dos bandos que generaron disturbios y recibió un piedrazo en la frente. Hay un detenido
La víctima fue identificada como Franco Daniel Depauli, quien había salido a celebrar junto a su familia el pase del seleccionado nacional a los cuartos de final. De acuerdo con la reconstrucción policial, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Libertad y 25 de Mayo, donde cientos de personas se concentraban para festejar.
Cómo fue el ataque en medio de los festejos de la Selección
Según el testimonio de sus familiares, mientras se desarrollaban los festejos comenzaron incidentes entre dos grupos de jóvenes que se arrojaban piedras y botellas.
En ese momento, Depauli se dirigió hasta su automóvil, estacionado frente a un bar de la zona, para abrir el baúl. Fue entonces cuando un piedrazo impactó de lleno en su frente.
El hombre cayó inconsciente sobre el asfalto y, debido a la gran cantidad de personas que había en el lugar, sus allegados decidieron trasladarlo de inmediato al hospital más cercano, donde falleció.
Detuvieron a un sospechoso
Horas después del hecho, la Policía Bonaerense detuvo a un joven de 20 años, acusado de haber iniciado la pelea y de arrojar la piedra que impactó contra la víctima.
El sospechoso quedó a disposición de la Justicia imputado por el delito de homicidio simple, mientras la fiscalía avanza con la investigación para determinar las circunstancias del ataque.