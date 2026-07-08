Un hombre murió durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina en Buenos Aires

En ese momento, Depauli se dirigió hasta su automóvil, estacionado frente a un bar de la zona, para abrir el baúl. Fue entonces cuando un piedrazo impactó de lleno en su frente.

El hombre cayó inconsciente sobre el asfalto y, debido a la gran cantidad de personas que había en el lugar, sus allegados decidieron trasladarlo de inmediato al hospital más cercano, donde falleció.

Detuvieron a un sospechoso

Horas después del hecho, la Policía Bonaerense detuvo a un joven de 20 años, acusado de haber iniciado la pelea y de arrojar la piedra que impactó contra la víctima.

El sospechoso quedó a disposición de la Justicia imputado por el delito de homicidio simple, mientras la fiscalía avanza con la investigación para determinar las circunstancias del ataque.