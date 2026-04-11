Celso Jaque confirmó una caída de más del 50% en la coparticipación y aseguró que esto complica a Malargüe

Caída de los ingresos en Malargüe y presión sobre las cuentas

Municipalidad de Malargüe La municipalidad de Malargüe está pasando por una situación financiera muy compleja por la fuerte reducción de la Coparticipación. Imagen de internet

La reducción en la coparticipación lo que generó fue un desfasaje entre ingresos y egresos. Con recursos limitados, el municipio debe recurrir a endeudarse para financiar las obligaciones de pago.

El mecanismo que utiliza es el uso de descubiertos bancarios a tasa cero, que permiten garantizar la masa financiera destinada a pagar salarios en tiempo y forma. En el municipio falta liquidez y esto se nota en la puesta en marcha de estas medidas excepcionales.

En este contexto, Celso Jaque sostuvo que el problema no es nuevo pero se profundizó en las últimas semanas, con una caída abrupta de los recursos y un incremento sostenido de los gastos.

Esta situación llevó al municipio a contraer una deuda de 400 millones de pesos con Edemsa, lo que lo llevó a financiar la deuda en cuotas para poder ponerse al día.

Salarios congelados en Malargüe

El intendente fue claro al referirse a la situación salarial. La masa salarial alcanza los 834 millones de pesos mensuales, una cifra que supera ampliamente los ingresos por coparticipación.

Frente a este escenario, descartó la posibilidad de otorgar aumentos en el corto plazo. Aseguró que la prioridad es sostener el empleo y evitar un impacto que sería muy fuerte y negativo para Malargüe.

Jaque planteó que la única forma de generar margen para mejoras salariales sería reducir la planta de personal, algo que podría derivar en un problema social en el departamento. En ese sentido, cabe recordar que en diciembre de 2025 el municipio ya había dado de baja unos 300 contratos de locación y vinculados al plan Potenciar.

La preocupación de Celso Jaque por las regalías petroleras

Celso Jaque adelantó que la próxima semana viajará a Buenos Aires para reunirse con intendentes de distintas provincias que atraviesan situaciones similares.

En ese marco, afirmó que no hay nada que ocultar: los gastos aumentaron mientras que los recursos disminuyeron, lo que obliga a tomar decisiones en un contexto de profunda crisis.

También expresó preocupación por el futuro de las regalías petroleras. Señaló que el traspaso de áreas de YPF a otras empresas genera incertidumbre sobre las alícuotas, y advirtió que en el caso de Llancanelo se está tributando solo el 6%, la mitad de lo establecido por ley.