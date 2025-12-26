Un camión desbarrancó cuando se intentaba apagar un incendio en un basural de Godoy Cruz

Embed - Incendio en basural de Godoy Cruz

Alerta en Godoy Cruz por el incendio en un basural

Según varios testimonios, numerosas personas viven de lo que recolectan en ese basural ubicado en calle La Virgen y Perón de Godoy Cruz.

En medio de los trabajos, un camión que bajaba al pozo del basural, desbarrancó unos 30 metros y el chofer quedó atrapado en la cabina. Debió ser retirado en una camilla para poder ser asistido ya que el aire se tornaba irrespirable. El hombre, de 37 años, se quebró un brazo y su acompañante, de 29 años, sufrió lesiones leves.

Pasadas las 17, el incendio aún no había podido ser extinguido en su totalidad porque el foco se concentró en el sector de la ladera y los fuertes vientos jugaron en contra en una jornada donde se vivió un calor extremo. Sí se logró controlar su propagación a las casas cercanas, informaron desde Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz.