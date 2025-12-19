Durante años, el aguinaldo funcionó como un salvavidas para cubrir compromisos pendientes o darse algún gusto postergado. Hoy, sin embargo, empieza a ocupar otro lugar: el de una herramienta de planificación financiera.
Aguinaldo: ¿gastar, ahorrar o invertir? La opción que gana terreno en Mendoza
Cada diciembre trae la misma pregunta: ¿conviene gastar, guardar o invertir el aguinaldo? En un contexto de precios inestables, cada vez más mendocinos eligen transformar el aguinaldo en un resguardo de valor que dure más allá de las fiestas
Cada vez más personas buscan que al menos una parte de ese dinero no quede atrapada en el consumo inmediato, sino que se convierta en algo más duradero.
Opciones para gastar el aguinaldo
Las opciones tradicionales generan dudas. Los instrumentos de bajo riesgo suelen rendir por debajo de la inflación; otros exigen asumir una volatilidad que no todos están dispuestos a tolerar. Las criptomonedas despiertan curiosidad, pero su comportamiento impredecible limita su uso como refugio. Incluso el dólar, histórico aliado del ahorrista argentino, ya no garantiza estabilidad real.
Frente a este abanico de posibilidades, el interés está volviendo a enfocarse en un activo clásico que acompaña ciclos económicos de todo tipo: el oro físico, especialmente en formato de lingotes y monedas de inversión. La razón es sencilla: el oro no depende de políticas locales, no está atado al desempeño de empresas o bancos y mantiene un reconocimiento universal que lo convierte en una reserva de valor confiable. Su comportamiento, además, suele estar asociado a períodos de resguardo: cuando la economía muestra señales de tensión, el oro tiende a fortalecerse.
Para quienes reciben el aguinaldo y buscan convertirlo en algo más duradero que un gasto de fin de año, el oro ofrece una ventaja evidente: es tangible, estable y fácil de conservar. A diferencia de otros activos, no requiere conocimientos técnicos avanzados, no exige monitoreo constante y puede adquirirse en distintos tamaños, desde lingotes pequeños de 1 gramo hasta unidades más grandes, ideales para quienes quieren construir un resguardo a largo plazo. También existen las monedas de oro reconocidas internacionalmente, que combinan valor histórico con liquidez global.
En Mendoza, esta tendencia se siente con fuerza, especialmente entre quienes prefieren inversiones claras, simples y sin sobresaltos. Por eso, cada vez más mendocinos están destinando una parte del aguinaldo a oro físico, en lugar de dejarlo expuesto a los vaivenes del consumo o del mercado financiero. Es una manera de empezar el año con un tramo del patrimonio protegido y con un activo que conserva valor incluso en escenarios inciertos.
Garantía y trazabilidad
