Aguinaldo de junio 2026: las fechas clave de cobro y cómo calcular cuánto te toca recibir

aguinaldo en argentina

Las fechas límite para el cobro del aguinaldo

La Ley de Contrato de Trabajo (N° 27.073) establece un esquema fijo de vencimientos para las dos cuotas anuales del SAC. En el caso de la liquidación de mitad de año, el calendario estipula los siguientes plazos:

Vencimiento oficial: Los empleadores tienen tiempo para transferir los fondos hasta el martes 30 de junio de 2026.

Margen de prórroga técnica: La normativa contempla un período de gracia de hasta cuatro días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento. Debido a este plazo administrativo que la ley otorga a las empresas, la acreditación efectiva en las cuentas sueldo puede extenderse de forma válida hasta el lunes 6 de julio.

Cronograma para jubilados y pensionados de la ANSES

A diferencia de los asalariados del sector público o privado, el universo previsional percibe el medio aguinaldo de manera unificada con su haber mensual regular. La Administración Nacional de la Seguridad Social distribuye estos pagos durante las últimas semanas de junio, organizando las fechas según el nivel de ingresos y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios.

aguinaldo

El método para calcular el monto exacto del aguinaldo

El aguinaldo no se define mediante un promedio de lo cobrado en el año, sino que toma una referencia directa: equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada dentro del semestre que abarca desde enero hasta junio.

Para descifrar la cifra en casa antes de recibir el recibo de haberes, se debe realizar el siguiente procedimiento:

Revisar los sueldos brutos: Hay que reunir los recibos de sueldo de la primera mitad del año y observar la remuneración total antes de los descuentos de ley.

Sumar los conceptos obligatorios: En la búsqueda del mes con mayor ingreso real, la base debe incluir el salario básico más todos los adicionales remunerativos, como horas extras, comisiones por ventas, plus por presentismo, título y antigüedad.

Dividir por la mitad: El monto bruto más alto detectado en esos seis meses se divide por dos. Ese resultado será el aguinaldo bruto a liquidar.

Si tras revisar el semestre se constata que en abril se percibió el ingreso bruto más elevado del período, alcanzando un total de $2.000.000 debido a la realización de horas extras, el medio aguinaldo correspondiente a junio será de $1.000.000.

aguinaldo, cuando se paga

Liquidación proporcional por menor antigüedad

Si un empleado ingresó a la compañía recientemente o el vínculo laboral finalizó antes de completar el ciclo semestral, el derecho al cobro del aguinaldo se mantiene, pero se calcula bajo la modalidad proporcional.

Para este escenario, se divide el mejor salario registrado por 12 y luego se multiplica ese resultado por la cantidad de meses trabajados de manera efectiva. Si el sueldo base es de $100.000 y el tiempo de servicio acumulado fue de tres meses, el aguinaldo final se reducirá a $25.000.