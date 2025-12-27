Toyota se corona como la marca más confiable en Estados Unidos para 2025

Al momento de adquirir un vehículo nuevo, la fiabilidad se mantiene como uno de los factores decisivos para los compradores. Nadie desea pasar tiempo gestionando reparaciones o reclamos de garantía, especialmente cuando los costos comienzan a acumularse tras el vencimiento de las coberturas. En este contexto, Toyota ha vuelto a demostrar por qué es un referente en la industria, retomando el liderazgo absoluto en el ranking de fiabilidad de Consumer Reports para este año, superando a competidores históricos y nuevas propuestas del mercado.
El análisis, que abarca datos sobre 380.000 vehículos con modelos que van desde el año 2000 hasta los lanzamientos previstos para 2026, ubica a las marcas japonesas en una posición dominante. Junto al gigante nipón, Lexus y Subaru completan el podio, evidenciando que la ingeniería asiática sigue marcando la pauta en durabilidad. Honda y BMW cierran el grupo de los cinco mejores, demostrando que la consistencia mecánica sigue siendo un valor crucial para los consumidores en Estados Unidos.
El regreso de Toyota y la clave de la consistencia
La metodología utilizada para este listado evalúa hasta 20 áreas problemáticas potenciales, desde fallos menores en el infoentretenimiento hasta averías graves en motor y transmisión. Obtener el primer puesto en esta lista funciona como un premio al enfoque conservador de la marca. La estrategia de utilizar plataformas probadas y realizar actualizaciones graduales en lugar de cambios radicales ha permitido que seis de sus modelos se ubiquen entre los diez vehículos más fiables del año.
Un factor determinante en estas puntuaciones es cómo las fallas afectan la experiencia del usuario. El puntaje de predicción de fiabilidad considera la gravedad de los problemas y su impacto real en la seguridad, los costos de propiedad y la facilidad de uso. Mientras que modelos como el Camry o la Tundra mostraron mejoras tras etapas iniciales complicadas, otras marcas sufrieron caídas notables. Mazda, por ejemplo, descendió ocho posiciones debido a inconvenientes en sus nuevos modelos CX-70 y CX-90, lo que confirma que los vehículos recién lanzados suelen ser más propensos a errores de juventud.
Brecha entre híbridos y eléctricos puros
El informe arroja una conclusión clara sobre las motorizaciones: los híbridos convencionales son una apuesta segura. Modelos como el Toyota Grand Highlander Hybrid o el Kia Carnival Hybrid presentan índices de fiabilidad que igualan o superan a sus contrapartes de combustión interna. Esta tecnología madura ofrece eficiencia sin los dolores de cabeza que actualmente aquejan a otros segmentos electrificados.
Por el contrario, los vehículos eléctricos y los híbridos enchufables enfrentan mayores desafíos técnicos. Más de la mitad de los modelos con peor desempeño pertenecen a estas categorías, afectados por problemas en baterías y sistemas de carga. Sin embargo, existe una excepción notable: Tesla ha logrado escalar ocho posiciones hasta el noveno lugar general, impulsada por la estabilidad del Model 3 y el Model Y, aunque el Cybertruck continúa con calificaciones por debajo del promedio.