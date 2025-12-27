Toyota se corona como la marca más confiable en Estados Unidos para 2025

toyota, auto La reputación de Toyota se mantiene en todo el mundo: son los autos más confiables.

Un factor determinante en estas puntuaciones es cómo las fallas afectan la experiencia del usuario. El puntaje de predicción de fiabilidad considera la gravedad de los problemas y su impacto real en la seguridad, los costos de propiedad y la facilidad de uso. Mientras que modelos como el Camry o la Tundra mostraron mejoras tras etapas iniciales complicadas, otras marcas sufrieron caídas notables. Mazda, por ejemplo, descendió ocho posiciones debido a inconvenientes en sus nuevos modelos CX-70 y CX-90, lo que confirma que los vehículos recién lanzados suelen ser más propensos a errores de juventud.

Brecha entre híbridos y eléctricos puros

El informe arroja una conclusión clara sobre las motorizaciones: los híbridos convencionales son una apuesta segura. Modelos como el Toyota Grand Highlander Hybrid o el Kia Carnival Hybrid presentan índices de fiabilidad que igualan o superan a sus contrapartes de combustión interna. Esta tecnología madura ofrece eficiencia sin los dolores de cabeza que actualmente aquejan a otros segmentos electrificados.

Por el contrario, los vehículos eléctricos y los híbridos enchufables enfrentan mayores desafíos técnicos. Más de la mitad de los modelos con peor desempeño pertenecen a estas categorías, afectados por problemas en baterías y sistemas de carga. Sin embargo, existe una excepción notable: Tesla ha logrado escalar ocho posiciones hasta el noveno lugar general, impulsada por la estabilidad del Model 3 y el Model Y, aunque el Cybertruck continúa con calificaciones por debajo del promedio.