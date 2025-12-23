Los beneficios de comer durazno: desde mejorar la vista hasta mantener la piel saludable

Dentro de sus componentes, es una fruta rica en vitamina A, C, B1, B2 y B6; minerales como Calcio, hierro, magnesio, zinc y azufre, además de componentes que ayudan en la protección del sistema inmunitario.

A la hora de consumir el durazno puede ser directamente de la fruta o puede ser de forma líquida mediante jugos. Aunque para aprovechar mejor sus nutrientes es mejor el jugo natural del durazno

Al ser una fruta alcalina reguladora del PH en los líquidos en nuestro cuerpo incluyendo la sangre, permite eliminar problemas digestivos como la indigestión, estreñimiento, náuseas y gastritis, además de ser un remedio efectivo para aliviar el dolor de estómago.

El durazno son frutas diuréticas y laxante natural contribuyente en la evolución de la vejiga y riñones.

De hecho, el consumo regular de durazno disminuye las probabilidades de enfermedades renales o desordenes en los riñones. Además de ser perfecta para la eliminación de piedras en el sistema renal.

Posee propiedades que fortalecen los músculos del corazón y su flujo sanguíneo en todo el cuerpo.

durazno El durazno son frutas diuréticas y laxante natural contribuyente en la evolución de la vejiga y riñones.

Su consumo disminuye el riesgo de sufrir de aterosclerosis (grasas en el interior de las arterias), infartos del miocardio (muerte de una zona cardiaca por obstrucción en las arterias) y otras enfermedades cardiovasculares.

100 gramos de durazno contienen menos de 57 calorías, es decir, que esta fruta es perfecta para las personas que deseen bajar de peso por su bajo contenido en calorías.

Para las mujeres en el período menstrual, el durazno es una excelente opción para tratar los cólicos menstruales

Consumir durazno aporta una mejor circulación de la sangre en los ojos y músculos que los rodean, por ser rico en Beta - caroteno.

Por ser una fruta rica en Vitamina C mantiene la piel de un tomo brillante y textura tersa.

El durazno limpia el tracto intestinal, facilita su función renal y desintoxicación del cuerpo por su alto contenido en fibras.

Fuente: noticiasvenevision.com