Scaloni tras la caída de la Selección argentina ante España: "Siento tristeza, pero dejamos todo"

"Siento tristeza, pero dejamos todo. Tengo un montón de cosas para decir de cómo hemos llegado acá, pero no vale la pena, tengo un agradecimiento eterno para estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Ellos han sido mejores esa es la verdad, pero yo me guardo un enorme recuerdo de todo lo que han hecho, de lo que vale llegar hasta acá. Tenemos que darle una validez enorme porque cuesta un montón", comenzó diciendo Scaloni tras la final.

Scaloni destacó el esfuerzo de ssu jugadores.

Scaloni le agradeció a la gente por el apoyo

"Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota, estamos demostrando hoy que sabemos perder, perdimos el partido y asumimos las cosas, pero no por eso vamos a dejar de acordarnos de todo lo que hicimos para llegar acá. Quiero agradecerle a la gente, a mis jugadores y al país; quiero decirles que dimos todo. Si los jugadores dejan todo como lo dejaron hoy son un ejemplo para nuestra gente, para nuestro país y sobre todo que se pierde y hay que levantarse otra vez, no hay otra", continuó diciendo el DT albiceleste.