Scaloni tras la caída de la Selección argentina ante España: "Siento tristeza, pero dejamos todo"

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, quedó dolido por la caída ante España por 1 a 0 en la final del Mundial 2026, pero señaló que está conforme y agradecido por la entrega de sus jugadores.
El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se mostró dolido por la caída ante España en la final del Mundial 2026
El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, quedó dolido por la caída ante España por 1 a 0 en la final del Mundial 2026, pero señaló que está conforme y agradecido por la entrega de sus jugadores.
"Siento tristeza, pero dejamos todo. Tengo un montón de cosas para decir de cómo hemos llegado acá, pero no vale la pena, tengo un agradecimiento eterno para estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Ellos han sido mejores esa es la verdad, pero yo me guardo un enorme recuerdo de todo lo que han hecho, de lo que vale llegar hasta acá. Tenemos que darle una validez enorme porque cuesta un montón", comenzó diciendo Scaloni tras la final.
"Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota, estamos demostrando hoy que sabemos perder, perdimos el partido y asumimos las cosas, pero no por eso vamos a dejar de acordarnos de todo lo que hicimos para llegar acá. Quiero agradecerle a la gente, a mis jugadores y al país; quiero decirles que dimos todo. Si los jugadores dejan todo como lo dejaron hoy son un ejemplo para nuestra gente, para nuestro país y sobre todo que se pierde y hay que levantarse otra vez, no hay otra", continuó diciendo el DT albiceleste.
Luego fue consultado sobre si considera que la gente se acordará de este equipo tras ser subcampeón del mundo. "Yo sí que me acuerdo de los segundos porque cuesta un montón llegar hasta acá y creo que hay que darle una validez enorme. Obvio que nos hubiera gustado jhaber ganado. Tengo agradedicmiento y tristeza, Cuando se deja todo es muy difìcil reprochar algo", cerró.