Cómo quedó el historial de la Selección argentina en finales de la Copa del Mundo

Los locales se pusieron en ventaja con un gol de Pablo Dorado, pero la Albiceleste dio vuelta con goles de Carlos Peucelle y Guillermo Stábile. Sin embargo, en el complemento el local revirtió la historia y levantó el trofeo.

Argentina 3-1 Holanda (Mundial 1978)

La edición de 1978 se disputó en Argentina, por primera (y única) vez en la historia. La final del mencionado certamen fue ante Holanda y se disputó en el estadio Monumental el 25 de junio.

El equipo dirigido por César Luis Menotti logró conquistar la primera Copa del Mundo para nuestro país con una victoria por 3 a 1 con dos goles de Mario Alberto Kempes y el restante de Daniel Bertoni.

Alemania 2-3 Argentina (México 1986)

El Mundial de México 1986 quedó en el recuerdo por lo realizado por Diego Armando Maradona, quien en tierras aztecas mostró la mejor versión de su carrera.

La final fue ante Alemania el 29 de junio. Los comandados por Carlos Salvador Bilardo se quedaron con el triunfo por 3-2 gracias a los goles de José Luis Brown, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga.

Argentina 0-1 Alemania (Italia 1990)

La Selección argentina llegó a Italia con el deseo de defender la corona lograda cuatro años antes en México. De la mano del Doctor, la Albiceleste llegó a la final disputada ante Alemania el 8 de julio de 1990.

Lamentablemente, el seleccionado nacional no pudo lograr el bicampeonato. El resultado fue 1-0 a favor de los europeos por el gol, de penal, convertido por Andreas Brehme.

Alemania 1-0 Argentina (Brasil 2014)

24 años después de su última final, la Selección argentina volvió a llegar al partido por el título. En Brasil 2014, volvió a verse las caras con Alemania, con quien había jugado sus últimas dos finales.

En el Maracaná, el 13 de julio, el equipo comandado por Alejandro Sabella perdió 1-0 ante los teutones en el alargue. El tanto llegó de la mano de Mario Götze a los 113 minutos.

Lionel Messi jugó su primera final de Copa del Mundo en 2014.

Argentina (4) 3-3 (2) Francia (Qatar 2022)

La Selección argentina jugó su sexta final de la Copa del Mundo en Qatar 2022. El 18 de diciembre, en el estadio Lusail, los comandados por Lionel Scaloni bordaron la tercera estrella al escudo de AFA.

Luego de unos infartantes 120 minutos, que terminaron igualados 3-3 por el doblete de Lionel Messi y el restante tanto de Ángel Di María, la definición se extendió a los penales.

Messi, Paulo Dybala, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel convirtieron. Dibu Martínez atajó uno y otro se fue desviado. Así la Albiceleste festejó en el oeste asiático.

España 1-0 Argentina (Estados unidos, México y Canadá 2026)

En el MetLife Stadium de New York, este domingo 19 de julio, la Selección argentina no pudo con España en la final del Mundial 2026.

En un partido marcado por la fatiga, las lesiones y la expulsión de Enzo Fernández, los europeos se impusieron 1-0 con el gol de Ferrán Torres al inicio del segundo tiempo del suplementario.