Desafío Ñacuñán Terra Trail 2026: naturaleza, deporte y aventura en Santa Rosa

El Desafío Ñacuñán Terra Trail 2026

La competencia se llevará a cabo el domingo 9 de agosto y contará con tres distancias: 21K, 10K y 5K. La propuesta ofrecerá alternativas tanto para quienes buscan asumir un desafío de mayor exigencia como para quienes desean iniciarse en el trail running o disfrutar de una experiencia recreativa al aire libre.

El recorrido permitirá a los participantes conectar con los paisajes característicos de Ñacuñán, en una experiencia pensada para vivir el deporte en contacto directo con la naturaleza. La convocatoria tendrá cupos limitados. Las inscripciones ya se encuentran disponibles a través de la plataforma mlteventossport.com.ar