Desafío Ñacuñán Terra Trail 2026: naturaleza, deporte y aventura en Santa Rosa

Santa Rosa se prepara para recibir una nueva edición del Desafío Ñacuñán Terra Trail 2026, una jornada que combinará deporte, naturaleza y aventura en uno de los entornos más singulares de la provincia.
El Desafío Ñacuñán Terra Trail 2026
La competencia se llevará a cabo el domingo 9 de agosto y contará con tres distancias: 21K, 10K y 5K. La propuesta ofrecerá alternativas tanto para quienes buscan asumir un desafío de mayor exigencia como para quienes desean iniciarse en el trail running o disfrutar de una experiencia recreativa al aire libre.
El recorrido permitirá a los participantes conectar con los paisajes característicos de Ñacuñán, en una experiencia pensada para vivir el deporte en contacto directo con la naturaleza. La convocatoria tendrá cupos limitados. Las inscripciones ya se encuentran disponibles a través de la plataforma mlteventossport.com.ar
Desde la organización compartieron algunas recomendaciones para llegar en óptimas condiciones a la competencia:
- Mantenerse bien hidratado durante los días previos.
- Entrenar con el calzado que se utilizará en la carrera.
- Descansar adecuadamente la noche anterior.
- Optar por una alimentación liviana y equilibrada.
Además, invitaron a cada participante a disfrutar del recorrido y afrontar el desafío a su propio ritmo, priorizando una experiencia segura y memorable.
El Desafío Ñacuñán Terra Trail 2026 será una oportunidad para descubrir Santa Rosa desde una perspectiva diferente, entre senderos, paisajes y el espíritu de superación que caracteriza a esta disciplina.
En pocas palabras
- Desafío Ñacuñán Terra Trail: Nueva edición el 9 de agosto en Santa Rosa, con circuitos de 21K, 10K y 5K.
- Experiencia en Ñacuñán: Recorridos que conectan con paisajes de la Reserva de Biosfera, con cupos limitados.
- Inscripciones y recomendaciones: Abiertas en mlteventossport.com.ar; se aconseja hidratación, calzado adecuado y descanso.