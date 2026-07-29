Lo que comenzó como la investigación de un incendio trágico en un departamento del centro de Río Cuarto se transformó en la reconstrucción de un feroz homicidio intencional. La Cámara Segunda del Crimen de Río Cuarto, con la participación de jurados populares, dará inicio este lunes 3 de agosto al juicio oral y público contra Alberto Andrés Manara, un docente de 42 años acusado de asesinar a Alexis Exequiel Klavora, de 40. El imputado, que permanece alojado en el pabellón correspondiente a su identidad de género en la Unidad Penitenciaria 6, llegará al banquillo acusado por el delito de homicidio doloso agravado.
Atacó a un hombre hasta dejarlo inconsciente, lo encerró e inició un incendio
La Cámara Segunda del Crimen de Río Cuarto dará inicio este lunes 3 de agosto al juzgamiento contra Alberto Andrés Manara. La autopsia desmontó la teoría del suicidio y reveló una secuencia de violencia, sofocación y planificación previa.
La secuencia del ataque en el centro de Río Cuarto
Según la reconstrucción efectuada por el fiscal de instrucción Pablo Jávega, el hecho se desencadenó durante la madrugada, cerca de las 4. La víctima, oriunda de San Luis, había acordado un encuentro con el acusado en su vivienda. Manara arribó al edificio en un vehículo de alquiler e ingresó al departamento, donde permaneció hasta pasado el mediodía.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, dentro del inmueble se produjo una violenta agresión. Manara atacó a Klavora con golpes y cortes con un objeto punzante, dejándolo gravemente herido e incapaz de defenderse. Posteriormente, con el objetivo de provocarle la muerte y asegurar su impunidad, el agresor inició un foco ígneo sobre el colchón de la cama matrimonial.
Antes de darse a la fuga, el imputado cerró la puerta de la vivienda con llave, se llevó el llavero electrónico del complejo y dejó a la víctima atrapada en medio de las llamas y el humo tóxico.
La autopsia que desarmó la coartada
En las primeras horas de la investigación, el entorno del hecho sugería la posibilidad de un suicidio o un accidente doméstico. Sin embargo, el informe forense dio un giro radical al expediente.
Los peritos determinaron de manera concluyente que la causa eficiente del deceso de Klavora fue asfixia por sofocación. Además, los estudios tanatológicos constataron la presencia de heridas cortantes y punzantes previas, confirmando que la víctima sufrió una agresión física directa antes de la propagación del fuego.
"Perfil homicida" y simulaciones para buscar la impunidad
La conducta posterior del acusado sumó elementos incriminatorios de peso a la causa. Al momento de su detención, Manara aseguró ante los efectivos policiales haber ingerido raticida, lo que motivó su traslado de urgencia a un centro asistencial. Sin embargo, los exámenes médicos confirmaron que la intoxicación era falsa y que se trató de una maniobra para dilatar el procedimiento.
Durante los allanamientos ordenados por la Justicia, los investigadores secuestraron la computadora personal del docente. La pericia informática arrojó un hallazgo determinante para la fiscalía: en el historial de navegación figuraban búsquedas explícitas vinculadas al término "perfil homicida", evidencia que fue incorporada al expediente para sostener la hipótesis de la premeditación.
En pocas palabras
- Inicio de juicio: Este lunes 3 de agosto comienza el juicio contra Alberto Andrés Manara por el crimen de Alexis Exequiel Klavora.
- Secuencia del crimen: Manara atacó a la víctima, la encerró y provocó un incendio en el departamento.
- Investigación: La autopsia desmintió la teoría del suicidio y reveló asfixia y heridas previas.