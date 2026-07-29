Atacó a un hombre hasta dejarlo inconsciente, lo encerró e inició un incendio

Antes de darse a la fuga, el imputado cerró la puerta de la vivienda con llave, se llevó el llavero electrónico del complejo y dejó a la víctima atrapada en medio de las llamas y el humo tóxico.

La autopsia que desarmó la coartada

En las primeras horas de la investigación, el entorno del hecho sugería la posibilidad de un suicidio o un accidente doméstico. Sin embargo, el informe forense dio un giro radical al expediente.

Los peritos determinaron de manera concluyente que la causa eficiente del deceso de Klavora fue asfixia por sofocación. Además, los estudios tanatológicos constataron la presencia de heridas cortantes y punzantes previas, confirmando que la víctima sufrió una agresión física directa antes de la propagación del fuego.

"Perfil homicida" y simulaciones para buscar la impunidad

La conducta posterior del acusado sumó elementos incriminatorios de peso a la causa. Al momento de su detención, Manara aseguró ante los efectivos policiales haber ingerido raticida, lo que motivó su traslado de urgencia a un centro asistencial. Sin embargo, los exámenes médicos confirmaron que la intoxicación era falsa y que se trató de una maniobra para dilatar el procedimiento.

Durante los allanamientos ordenados por la Justicia, los investigadores secuestraron la computadora personal del docente. La pericia informática arrojó un hallazgo determinante para la fiscalía: en el historial de navegación figuraban búsquedas explícitas vinculadas al término "perfil homicida", evidencia que fue incorporada al expediente para sostener la hipótesis de la premeditación.